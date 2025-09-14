托卡耶夫总统向全国人民致以家庭日祝贺

总统贺词全文如下：

亲爱的同胞们，

我衷心地向大家致以家庭日的节日祝福！

这是一个美好的节日，它把我们的民族团结在善良关怀、相互支持和公民责任等不可动摇的价值观周围。

家庭对我们人民来说是一个神圣的概念。每个人首先在其神圣的家庭中成长，效仿榜样，汲取真正公民应有的优良品质。在家庭的熏陶下，我们国家成长出一代爱国、勤劳、有教养、有文化的一代人。

因此，作为一个国家，我们所有人都必须维护、加强和全面弘扬家庭价值观，将我们民族的传统与现代的进步观点结合起来。

父母赋予我们美好的人生，我们应当虔诚地敬重他们，这是我们神圣的责任。母亲们用她们慈爱的双手和智慧点亮每一个家，她们在其中占据着特殊的地位。“母亲——地球母亲”是人类文明的核心。

我们必须向我们坚如磐石的父亲的辛勤劳动和勇敢致敬。

如果每个家庭都和谐团结，我们的国家就能快速发展。这是建设公正强大的哈萨克斯坦的重要条件。因此，国家大力弘扬家庭价值观，并高度重视保护母亲和儿童的权利。

我祝愿我国每个家庭都能繁荣昌盛！

愿所有公民身体健康、幸福快乐，事业有成！

【编译：小穆】