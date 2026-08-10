托卡耶夫向全国人民致以阿拜日祝贺

托卡耶夫在贺词中指出，伟大思想家的创作和思想遗产，在世界和哈萨克斯坦民族文化宝库中都占据着重要地位。

“阿拜学说是我们的精神灯塔，也是我们坚定不移的精神坐标。诗人毫不避讳地谈及社会关切的紧迫问题，号召民众远离麻木和懒惰。阿拜提出的‘完人’思想内涵深刻，号召每一位公民不断追求精神上的完善，其现实意义永远不会过时。”托卡耶夫说。

国家元首指出，今年的阿拜日恰逢哈萨克斯坦正在经历一系列广泛而深刻的变革。

“哈萨克斯坦新宪法已经生效，对各级国家权力机构进行全面现代化改造的进程已经启动。这无疑是一个特殊时期，为我们明确了长期发展方向。不久后，我国历史上将首次举行库鲁尔泰选举。单院制议会无疑将为高质量、高效推进改革注入新的动力。”他说。

托卡耶夫表示，正在推进的各项变革，其根本意义在于将创造价值的理念融入公民意识，为哈萨克斯坦实现更快发展开辟道路。

“在塑造社会新伦理、巩固国家认同和弘扬人道主义理想的过程中，我们始终从阿拜那里汲取精神力量。伟大诗人以远见卓识让人们认识到，博学、勤劳和责任感对于民族未来至关重要，并号召民众维护团结与和谐。”国家元首说。

托卡耶夫指出，阿拜《箴言录》中蕴含的思想，与当代哈萨克斯坦的价值观高度契合。

“‘诚实公民’、‘清洁哈萨克斯坦’、‘法律与秩序’等根本理念，正是阿拜所憧憬的繁荣社会的坚实基础。因此，我们正在建设一个公正、先进、强大的哈萨克斯坦。”他说。

国家元首表示相信，伟大思想家的丰厚遗产今后仍将成为教育年轻一代的重要精神财富，引导他们树立真正的爱国主义精神，加深对祖国的热爱。