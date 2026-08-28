全国药品产量三年增长37%

增长势头在2026年继续保持。今年上半年，全国药品和医疗产品产值达到1266亿坚戈，同比增长近30%。

目前，哈萨克斯坦共有209家制药及医疗产品生产企业，其中43家从事药品生产。截至2026年8月，以实物量计算，本国产品占比已达到40.3%。哈萨克斯坦企业已注册2994种药品和医疗器械产品。

本土企业生产的产品种类也在持续增加，包括抗菌药、心血管用药、镇痛和抗炎药、中枢神经系统疾病治疗药物以及其他市场需求较大的药品。

与此同时，哈萨克斯坦正进一步完善长期采购机制。截至2026年初，已与31家本土生产企业签订83份长期供货合同，涉及2022种产品。长期采购机制有助于企业获得更稳定的市场需求，并提前规划产能利用、生产扩张和新药开发。目前，相关药品按照GMP标准生产。

国际制药企业也在参与哈萨克斯坦医药产业发展。阿斯利康（AstraZeneca）、辉瑞（Pfizer）和罗氏（Roche）正在哈萨克斯坦推进生产本土化及技术转移项目。

2025年，哈萨克斯坦制药行业投资同比增长56%，达到1.428亿美元。2026年第一季度，该行业又吸引投资710万美元。

根据哈萨克斯坦总统部署，目前全国正在实施8个大型制药生产建设和扩建项目。项目投产后，哈萨克斯坦将首次实现超过494种药品的本土生产，其中包括用于治疗肿瘤、心血管疾病、自身免疫性疾病、罕见病、传染病以及糖尿病的药物。

目前，哈萨克斯坦正从扩大本土生产、推进技术本土化以及提高各地区药品可及性等多个方向同步推动制药产业发展。