卫生部：全国健康生活方式践行者比例升至35.7%

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦卫生部萨利达特·凯尔别科娃国家卫生发展科学中心数据显示，过去三年，践行健康生活方式的居民比例从23.2%升至35.7%，相对增长近54%。

该中心向哈通社表示，相关调查每年开展，不仅评估医疗健康指标，还关注长期影响居民健康状况的日常生活习惯，包括身体活动水平、饮食习惯、预防性检查情况、烟草和酒精使用情况以及其他行为风险因素。

调查显示，居民践行健康生活方式的综合指标近年来持续上升。2022年这一比例为31.4%，2023年增至34.2%，2024年进一步达到35.7%。目前，超过三分之一的哈萨克斯坦居民在践行健康生活方式方面达到较高或良好水平。

专家指出，居民健康状况不仅取决于医疗卫生体系，也在很大程度上受到日常生活习惯影响。这些因素与慢性非传染性疾病风险、健康寿命以及未来医疗体系负担密切相关。

为此，“践行健康生活方式的哈萨克斯坦公民比例”已被纳入《哈萨克斯坦共和国卫生事业发展构想到2029年》第一项重点方向的主要指标。更新后的文件首次单独设立“健康文化”方向，推动从疾病治疗向系统性预防和降低健康风险因素转变。

与此同时，专家指出，目前取得的进展并不意味着相关问题已经得到全面解决。目前仍有近三分之二的居民尚未达到健康生活方式相关标准，因此仍需继续完善预防项目，营造有利于健康生活的环境，并提高居民健康意识。

据该中心介绍，年度调查除用于跟踪相关指标变化外，还可评估国家健康文化建设措施的成效，并分析不同地区及不同社会人口群体之间的差异。