库鲁尔泰选举投票结束 全国投票率为74.19%

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦中央选举委员会数据显示，截至8月23日20时，全国共有9352151名选民在库鲁尔泰议会选举中领取选票，占列入选民名册公民总数的74.19%。目前，全国各投票站投票已经结束，选举委员会已开始计票。

中央选举委员会副主席穆赫塔尔·叶尔曼（Мұхтар Ерман）表示，全国所有投票站均已结束投票。

“中央选举委员会宣布，全国所有投票站的投票工作已经结束。各投票站选举委员会已开始计票。根据选举法规定，各投票站计票时间不得超过12小时。地方选举委员会将通过电子通信渠道向中央选举委员会提交有关投票和计票初步结果的数据。”叶尔曼说。

根据阿斯塔纳市、各州以及共和国直辖市地方选举委员会提供的数据，截至20时，各地区选民投票率如下：

阿斯塔纳市——51.67%； 阿拜州——81.41%； 阿克莫拉州——82.69%； 阿克托别州——88.30%； 阿拉木图州——71.17%； 阿特劳州——70.74%； 西哈萨克斯坦州——73.38%； 江布尔州——85.18%； 杰特苏州——91.19%； 卡拉干达州——76.28%； 库斯塔奈州——76.47%； 克孜勒奥尔达州——90.75%； 曼格斯套州——71.38%； 巴甫洛达尔州——71.20%； 北哈萨克斯坦州——77.31%； 突厥斯坦州——92.16%； 乌勒套州——70.72%； 东哈萨克斯坦州——87.50%； 阿拉木图市——43.23%； 奇姆肯特市——75.42%。

从各地区数据来看，突厥斯坦州投票率最高，达到92.16%；杰特苏州和克孜勒奥尔达州分别以91.19%和90.75%位居其后。阿拉木图市投票率为43.23%，阿斯塔纳市为51.67%。

“截至20时，共有9352151名选民领取选票，占列入选民名册公民总数的74.19%。哈萨克斯坦共和国库鲁尔泰议员选举的初步投票结果将在专门举行的记者会上公布。”叶尔曼表示。

8月23日，哈萨克斯坦举行首届库鲁尔泰议会选举。此次共有来自7个政党的545名候选人登记参选，角逐库鲁尔泰议会145个议席。