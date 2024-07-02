全国问卷调查：托卡耶夫总统信任度高达77.1%

问卷调查结果显示，哈萨克斯坦共和国总统获得了77.1%受访者的信任。

同时，调查结果显示，不同群体对总统的信任程度存在差异：

🔺年轻一代对总统的信任度更高，达81.9%。

🔺教育水平越高，受访者对总统的信任程度越高。

🔺城乡居民对总统的信任程度基本一致，分别为79.6%和75.4%。

🔺女性对总统的信任度略高于男性，分别为79%和74.9%。

🔺从事教育、工业、服务业、交通运输业和农业领域的受访者对总统的信任程度更高。

战略研究所专家指出，近年来全球范围内普遍出现政治信任度下降的趋势。中东和东欧地缘政治变局、新冠疫情、通货膨胀和经济危机等因素导致许多国家民众对政治制度的信任度明显下降。

专家认为，在这一总趋势下，哈萨克斯坦显得尤为亮眼。近年来，哈萨克斯坦逐步推进政治变革，出台了一系列促进多党制发展、地方和州级行政长官直选等举措，践行“倾听型国家”公式。这些举措都体现了哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统提出的“公正的哈萨克斯坦”理念。

问卷调查结果表明，托卡耶夫总统旨在建设开放公正的社会、增进民生福祉的改革举措，得到了民众的广泛认可和支持。

【编译：阿遥】