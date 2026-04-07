全国博物馆参观人数持续增长 一季度接待观众逾82万人次

有关方面指出，上述增长得益于博物馆基础设施建设的推进、展陈内容的更新升级以及面向公众特别是青年群体和游客推出的多样化互动形式。

目前，全国共有285家博物馆，其中包括5家国家级博物馆、12个博物馆保护区、15家区域历史与地方志博物馆、71家纪念馆以及16家美术馆，此外还分布有各类市、区及乡村博物馆。

在展览与公共教育方面，相关工作同样稳步推进。今年以来，全国共举办展览1219场，推出一批新展陈和专题展厅，同时开展各类文化教育活动4200余场，涵盖讲座、导览、教育项目及互动体验等内容。

此外，大型展览项目实施及国际合作也在持续拓展。2026年第一季度，全国共实施28个国家级及国际合作项目，包括反映国家历史与文化重要阶段的主题展、纪念展及巡回展。

在国际交流方面，哈萨克斯坦博物馆积极参与26项国际展览、节庆及行业论坛，并与国外机构开展联合项目合作，进一步拓展了国际合作空间，为未来签署更多合作协议奠定基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】