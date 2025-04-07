12:13, 07 四月 2025 | GMT +5
西哈州教师团队斩获全国教学大赛桂冠
（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦教育部的支持下，由“Zerdeli”智力发展学校主办的“阅读与数学素养：成功的协同效应”全国大型教育项目圆满落幕。本次活动在首都阿斯塔纳举行，来自全国各地的优秀教师汇聚一堂，共同竞技、交流经验。
本次赛事汇聚了100名哈萨克语法与文学教师以及100名数学教师，参赛教师在阅读理解能力与逻辑思维水平方面展开激烈角逐。
比赛分为两个阶段进行：
- 第一阶段中，参赛教师根据学科分组，两人一组完成每科50道测试题；
- 第二阶段中，教师们组合成混合小组，与其他地区代表展开对抗，解答120道逻辑与批判性思维题目。
哈萨克斯坦教育部长加尼·贝森巴耶夫亲临颁奖典礼并发表讲话。他强调，此类项目在提升教育质量方面具有重要意义。
- 优质教育离不开高素质教师。教师的专业能力、批判性思维以及将这些技能传授给学生的能力，决定着孩子们的未来。通过这种形式的项目，我们能够在国家层面上建立起一套统一的阅读素养发展模型，从而推动教育成果的稳步提升。- 加尼·贝森巴耶夫说。
最终，来自西哈萨克斯坦州的代表队荣获本次比赛的特等奖。江布尔州和卡拉干达州的教师团队获得一等奖。
阿拜州和阿拉木图市的团队获二等奖，而克孜勒奥尔达州与阿克托别州的教师则共同获得三等奖。
此次活动不仅展示了哈萨克斯坦教师队伍的专业素质，也为各地教育工作者提供了宝贵的交流平台，有助于推动全国范围内教育理念与教学方法的创新发展。
【编译：木合塔尔·木拉提】