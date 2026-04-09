全国统一高考三月测试成绩公布 七成考生达到合格线

3月举行的高考面向以下人员：以有条件收费形式被高校全日制录取者、往届中学毕业生、职业院校毕业生、非哈萨克斯坦公民的哈萨克族人员、在国外接受教育的哈萨克斯坦公民，以及计划以自费形式进入高校的应届毕业生。

数据显示，本次测试中有70%的考生达到最低合格分数线。五门科目的平均成绩为66分，最高分为140分。

阿特劳州毕业生肯诺索娃·扎兹拉在四门科目中取得90分成绩，并通过使用哈萨克语水平测试（KAZTEST）证书对“哈萨克语”科目成绩进行转换，最终总分达到140分，成为本次考试最高分获得者之一。

根据规定，考生在测试结束后30分钟内可就试题内容提出申诉，技术原因引发的申诉则在考试过程中即时受理。本次共收到超过3.1万份申诉，其中涉及17道独立试题的申诉获得支持。国家级委员会已完成相关审议工作，考生可通过个人账户查询成绩证书。

从科目选择情况来看，报考“数学—物理”组合的考生占比最高，达到18.7%；选择“生物—化学”组合的占16.5%；此外，“创意类考试”组合以10.3%的占比位列前三。

值得一提的是，在为特殊教育需求考生提供便利条件的基础上，共有408名相关考生顺利参加本次测试。

考试期间共发现264起违规行为。其中，130名考生因试图携带手机、夹带资料等违禁物品进入考场被取消考试资格；另有134人在考试过程中违反规定被请出考场，其成绩被判无效。未发现替考行为。

按照相关安排，2026年全国统一高考结束后，将持续对考试视频资料进行复核，直至当年10月31日。如发现使用违禁物品或其他违规行为，相关考试成绩将被取消。

值得一提的是，哈萨克斯坦全国统一高考一年举行四次，分别在1月、3月、5-7月和8月。申请付费入学的考生可参加任意场次考试，而申请国家公费名额的考生需参加5-7月的主考场次。

【编译：木合塔尔·木拉提】