托卡耶夫总统向全国妇女致以节日祝贺

总统贺词全文如下：

尊敬的女士们！

我衷心祝贺大家三八妇女节快乐！

这个美好的节日生动地展现了人们对所有温柔善良的人们的特殊情感和崇高的敬意。女性是艺术与美的象征，她们为灵魂带来喜悦，赋予人展翅高飞的能力，是创造力和创新精神的源泉。世间一切美好都源于女性。

女性的灵魂虽脆弱，但天性坚韧。她们克服一切困难，始终展现出智慧与个性、耐心与勇气、自信与责任感的卓越典范。每一位女性都拥有滋养生命、照亮世界、化腐朽为神奇，甚至化解敌对、倡导和平的奇妙品质。这正是女性天性的主要奥秘。

毫不夸张地说，“女性是民族的灵魂”。通过她们的教育，一代人的世界观得以形成，年轻人从中汲取正直、爱国、勤奋和知识等高尚品质。

关于大草原上勇敢女性的传奇故事代代相传。哈萨克族女性的智慧和英勇事迹已被铭记于我们民族的历史之中。这一传统至今仍在延续。许多妇女和女孩不辞辛劳地为祖国服务，在学校、大学、诊所、实验室、国家机关、公共组织、艺术界、商界、工厂、农场、军队以及国家生活的其他领域兢兢业业地工作。

哈萨克斯坦已开启大规模现代化进程，这将直接影响我们民族的未来命运。新人民宪法草案的核心是国家独立、主权、领土完整以及公民的利益和权利。

提交全民公投的新宪法草案特别关注保护母婴、加强婚姻和家庭制度等问题。此外，草案还特别关注改善人民福祉，在社会中树立尊重法律、尊重自然、公正、勤奋、负责任和富有创造力的爱国主义原则。我坚信，妇女群体将继续以她们的诚实、沟通技巧和不懈努力，积极参与建设一个公正繁荣的哈萨克斯坦。

祝愿大家身体健康、事业兴旺、万事如意！