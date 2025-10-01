托卡耶夫总统向全国教师致以节日祝贺

国家元首指出，我国以特殊的方式庆祝教师职业节日，并向教师群体表达高度敬意。

- 穆尔扎赫普·杜拉特吾勒曾说过：“对人民最有用的人是老师。” 老师对每个公民来说都是非常宝贵的。换句话说，老师为每个孩子指明了人生的道路。教师是教育和知识的源泉。任何社会的完善和文明，都取决于其对待教师的态度。诚然，一个尊重教师的国家，一代人将拥有更智慧、更光明的未来。因为每一位教师的职业都是高尚的，他们对国家发展的贡献是巨大的。因此，今天，我向所有在教育领域工作的公民表示诚挚的谢意。-总统说。

托卡耶夫总统认为，为了成为一个具有前瞻性的国家，首先必须重视教育和科学的发展。

- 过去五年来，我国在这方面做了大量工作。教育拨款增加了两倍，新建了1200所学校。“未来学校”国家项目正在实施中。该项目已建成150所现代化教育机构。此外，还有67所此类学校正在建设中。我们正在为孩子们接受优质教育创造一切必要条件。人民应该了解这一事实，因为国家特别重视年轻一代的教育和教师的状况。我们采取了切实措施，提高教师地位，改善他们的社会状况。我们通过了一项特别法律。如今，教师的工资已经上涨了两倍。-他说。

Фото: Ақорда

托卡耶夫表示，只有真正合格、有才华、有技能的专家才能成为教师。

- 教育市场竞争日益激烈，许多年轻人渴望成为教师。尤其是在获得“Altyn Belgy”奖的毕业生中，许多人选择了教师职业。这是一个非常好的趋势。国家始终支持这样的公民。今年，国家拨付了超过1.3万笔教师培训补助金，几乎占全国补助金总额的五分之一。总体而言，教育领域正在开展系统性工作，并取得了良好的效果。例如，自去年以来，已有一千多名学生在各学科的国际教育竞赛中获奖。这是教师积极努力的结果，也是我们才华横溢的年轻人坚持不懈努力的结果。今年8月，我邀请奥林匹克竞赛的获奖者来到总统府，并向他们颁发了特别证书。这一传统将继续延续下去。-他说。

国家元首对国家青年寄予厚望，对新一代的未来充满信心。

- 在当今时代变革中，除了优质教育之外，自觉的教育也尤为重要。我们必须特别重视这个问题。国家、学校和家庭都应平等参与其中。从今年开始，一项统一的“诚实公民”教育计划将被纳入所有学校的教育体系。其主要目标是在年轻一代心中灌输民族价值观，培养他们的爱国精神。目前，全体国民都在积极参与这项重要工作，为落实“清洁哈萨克斯坦”理念做出了重要贡献。“清洁哈萨克斯坦”全国性运动不仅仅是一场运动，更是意义深远的工作，与我们国家的未来息息相关。因此，我要感谢全体教师对这项倡议的支持。所有这些最终都会影响到国家的素质。总的来说，未来还有很多工作要做。在“8月会议”上，我特别谈到了一些与教育相关的热点问题。我向政府提出了具体指示。教育部必须及时、高质量地开展所有工作。-他说。

讲话中，总统呼吁成为一个符合现代要求的发达和先进国家，并强调教育数字化问题。

- 数字化和人工智能技术是我们时代的现实。正因如此，我今年的国情咨文专门探讨了这一紧迫问题。建议从学校开始就培养孩子们的数字素养。学生应该能够在学习中有效地运用先进技术。教师也应该承担起这一责任。教师需要掌握现代技能。建议在教育领域广泛应用人工智能。建设数字化国家并非一日之功。简而言之，这意味着要从学校开始，以全新的方式开展工作。我相信，亲爱的老师们，你们将积极参与到这一重要使命的实施中。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统指出，“法律与秩序”原则是国家政策的主导，其系统实施已开始取得成效。

- 自2019年以来，犯罪数量已减少一半。主管部门应继续在这方面开展全面工作。教育部和教师在社会形成良好的法制文化方面发挥着特殊作用。毕竟，正义、法律和秩序的原则应该从学校开始建立。只有这样，我们才能确保年轻一代的和谐发展，创造一个真正安全、强大和公正的哈萨克斯坦。-他说。

最后，国家元首向一批杰出教育领域工作者颁发了国家奖章。

Фото: Ақорда

【编译：小穆】