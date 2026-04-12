托卡耶夫总统向全国东正教信徒致以复活节问候

贺词全文如下：

尊敬的东正教同胞们：

值此复活节到来之际，我向你们致以诚挚的祝贺！

这一在基督教中具有特殊意义的节日，不仅象征着希望、仁爱与精神的新生，也在复活节及其斋戒期间，在社会中广泛弘扬了同情、善意、睦邻友好以及互帮互助等美德。

长期以来，东正教群体为在社会中弘扬公正、和平、和谐、宽容与互信原则作出了重要贡献。代代相传的复活节传统，有助于维系家庭和睦，增强人们之间的道德纽带，并引导大家尊重长辈、关爱亲友。

维护民族团结与宗教和谐，将传统价值与全面现代化发展目标有机结合，是我国持续发展的重要基石。当前，全国人民正共同努力，在一个以和平稳定、法治秩序、知识创新以及生态文明为核心价值的国家中生活和工作。经全民公投通过的新宪法，正是这一发展愿景的有力体现。

我坚信，只要我们充分认识到对伟大祖国未来所肩负的共同责任，就一定能够克服各种挑战，实现既定目标。

愿这一光明而充满希望的节日为每个家庭带来温暖与福祉！衷心祝愿大家身体健康、阖家幸福、事业顺遂！

【编译：阿遥】