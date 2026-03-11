哈萨克斯坦护照安全升级：新增HDM防伪元素 排名升至全球第61位

一年签发超过100万本护照

在哈萨克斯坦，护照分为三种类型：普通护照、公务护照和外交护照。其中普通护照主要用于公民出境旅行，而公务护照和外交护照则多用于公务或外交活动。

近年来，申请护照的公民数量持续增加。数据显示，仅2025年一年就有超过100万名公民获得哈萨克斯坦护照。目前，绝大多数公民使用的是蓝色普通护照，该护照既是身份和国籍证明，也是公民出境旅行的重要证件。

哈萨克斯坦护照以蓝色封面为特征，文字使用国家语言和英语。护照中包含公民基本信息，并广泛用于跨境通行。该证件不设年龄限制，公民可根据需要申请，有效期为10年。

护照办理需要缴纳国家规费。例如自2026年起：

儿童24页护照：4个计算指标（约1.73万坚戈）；

标准36页护照：8个计算指标（约3.46万坚戈）；

48页护照：12个计算指标（约5.19万坚戈）。

部分社会弱势群体可免缴费用。

新增HDM防伪技术

为进一步加强证件安全性，哈萨克斯坦自2025年7月中旬开始在护照中引入新的防伪技术。统计显示，在去年签发的护照中，已有5000多本采用了新的安全元素。

这一新技术被称为HDM元素（高分辨率金属化防伪元素）。在护照第二页上新增了一层防伪全息膜，并嵌入雪豹图案。

该技术具有以下特点：

通过先进金属化技术提高防伪能力；

外观易识别，可快速判断证件真伪；

大幅提升防止伪造证件的安全等级。

根据哈萨克斯坦内务部说明，此举旨在加强公民个人信息保护并防止护照伪造。该措施依据《身份证件法》第26条实施，不会对国家安全或社会经济产生负面影响。

获得带有新防伪元素护照的方式包括：

护照到期更换；

护照损坏或失效；

公民自愿申请更换。

目前仍在有效期内的旧护照仍然有效，并不强制更换。

新设计与电子芯片技术

哈萨克斯坦护照本身已具备多种技术防护措施。例如护照尺寸为88×125毫米，封面内置电子芯片。该芯片仅存储图像与文本信息，没有通信接口，因此不会用于任何监控。

此外，政府此前还公布了新版护照设计方案。新版护照内部将加入雪豹标志性图案，位于护照号码下方，用于进一步防止伪造并加强信息保护。

护照的蓝色封面仍将继续保留。这一设计不仅与哈萨克斯坦国旗颜色一致，也符合国际通行惯例。全球护照颜色通常仅有四种：蓝色、红色、绿色和黑色。这一标准最早可追溯到1920年国际会议确立的护照设计原则。

护照实力在中亚位居第一

根据Henley & Partners最新护照指数，哈萨克斯坦护照目前排名全球第61位，并在中亚地区保持领先地位。

目前，哈萨克斯坦公民可免签进入79个国家和地区。这一数字不仅体现护照便利程度，也反映出国家外交关系和国际信任度的提升。

在2026年全球护照排名中，新加坡、日本和韩国位列前三。

新加坡公民可免签进入 192个国家和地区；

日本和韩国公民可免签进入 188个国家和地区；

第三名由丹麦、卢森堡、西班牙、瑞典和瑞士共同占据，可免签进入 186个国家和地区。

此外，在最近进行的一次航空安全审计中，哈萨克斯坦护照的国际合规度达到 95.7%。这一指标明显高于全球平均水平72%以及欧洲平均水平87.9%，显示该证件在防伪技术和国际标准方面处于较高水平。

分析认为，随着防伪技术升级和国际合作不断加强，哈萨克斯坦护照的国际认可度仍有进一步提升空间。

【编译：达娜】