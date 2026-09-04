全球和平指数：哈萨克斯坦升至第44位 创2008年以来最佳成绩

（哈萨克国际通讯社讯）2026年全球和平指数（GPI）显示，哈萨克斯坦以1.771分位列全球第44位，创下自2008年以来的最佳成绩，并连续第二年刷新自身纪录。

数据显示，过去一年全球平均和平水平下降0.7%，这一负面趋势已连续12年延续。与一年前相比，163个国家的和平状况恶化，62个国家有所改善。目前，119个国家的和平水平低于2008年。

武装冲突数量增加是全球和平水平下降的主要因素之一。数据显示，2024年全球共发生61场活跃的国家级武装冲突，为第二次世界大战结束以来的最高水平。

在2026年全球和平指数排名中，冰岛以1.161分继续位居榜首，连续第19年成为全球最和平的国家。新西兰和瑞士分列第二、第三位，斯洛文尼亚和爱尔兰紧随其后。

排名末端主要为正在经历武装冲突的国家。其中，俄罗斯位列第163位，其后依次为苏丹、刚果民主共和国、乌克兰和以色列。

中亚国家在全球排名中的整体表现相对较好，地区内五个国家的和平水平均被评为“高”。其中，乌兹别克斯坦在中亚国家中排名最高，哈萨克斯坦则以1.771分位列全球第44位。

过去一年，乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦的和平指数均有所改善。2025年，哈萨克斯坦的指数得分为1.791分，2026年降至1.771分。按照全球和平指数的评估体系，得分越低，意味着一个国家的和平水平越高。

哈萨克斯坦今年的指数得分为2008年以来的最佳水平，这也是该国连续第二年刷新自身最好成绩。去年，哈萨克斯坦在全球和平指数中排名第56位，今年上升12个位次。

从更长时间来看，过去10年间，中亚五国的全球和平指数均有所改善。