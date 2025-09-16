托卡耶夫：粮食安全和市场稳定取决于收割工作

总统指出，今年天气条件良好，政府及时提供了燃油和优惠贷款支持，粮食收成形势良好。他强调：

- 粮食收割要按时完成，粮食安全和国内市场稳定都取决于这项工作。如果收割顺利，我们的出口潜力也将增强，能够向海外供应更多产品。去年农业是国家的丰收之年，农民们辛勤劳动，创下了收割纪录，这得益于正确应用农业技术。由此农业产量增长幅度高于其他行业。今年前八个月的成果也令人满意，技术潜力提升措施正在发挥效用。

托卡耶夫特别感谢农民的辛勤付出，并强调政府正在采取前所未有的支持措施。今年，根据总统指示，已拨款1万亿坚戈用于农业优惠贷款，这是创纪录的水平。他表示：

- 每年粮食收割都是对农民专业能力、毅力和爱国精神的考验。农民们无论条件多么艰难，都能完成任务，为粮食安全、经济发展和改善农村生活作出巨大贡献。

总统指出，未来农业发展的重点任务包括继续推进种植结构多样化，优先种植高效益作物；在收割过程中，政府和地方当局必须保障农民不间断获得燃料、资金和机械支持，尽可能减少天气带来的损失。

他同时强调，必须重视粮食储存和种子保障问题。托卡耶夫表示：

- 不同作物需要单独的储存设施，目前仓储能力仍有不足。建设和维护现代化粮仓需要大量投资，因此应启动专项优惠融资计划。同时要加大对优质种子的生产与供应支持力度，确保国内市场的自给。

托卡耶夫还要求加快农业数字化进程，并强调畜牧业潜力的重要性。他表示，年内将制定畜牧业发展计划，为长期低息融资提供条件：

- 只有通过全面数字化，才能确保各领域的透明和高效。农业必须更快引入数字技术，对种植和养殖全过程进行监控，并与IT企业开展合作。

最后，总统指出，政府为农业发展投入了巨额资金，因此所有措施必须产生切实成效。他强调：

- 国家将始终支持勤勉耕耘的农民，农业发展始终在我的特别关注之下。我坚信，只要齐心协力，我们一定能够按时并圆满完成这项重大任务。

农业部部长阿依达尔别克·萨帕若夫、阿克莫拉州州长玛拉特·阿赫梅特詹诺夫、“罗迪纳”农业公司的董事长伊万·绍尔、库斯塔奈州州长库马尔·阿克萨卡洛夫等人出席了会议。

【编译：达娜】