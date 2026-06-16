全球和平指数发布：哈萨克斯坦位列第44位

（哈萨克国际通讯社讯）根据经济与和平研究所（Institute for Economics and Peace，IEP）发布的《2026年全球和平指数》报告，哈萨克斯坦以1.771分位列全球第44位。

报告显示，当前全球武装冲突数量已达到第二次世界大战结束以来最高水平，全球和平状况连续第12年恶化。

过去一年，全球和平水平平均下降0.7%。在纳入评估的163个国家和地区中，99个国家和地区的和平状况恶化，仅62个有所改善。与2008年相比，目前共有119个国家的和平水平下降。

报告指出，冲突增加是国际体系结构性转型的一部分。经济与和平研究所将这一趋势称为“大分裂”（Great Fragmentation）。这一现象主要表现为国际机构影响力减弱、地缘政治竞争加剧以及冲突国际化程度不断提高。

数据显示，过去五年间，参与境外冲突的国家数量从2008年的59个增至2026年的103个。同时，自2010年以来，国际化国内冲突数量增长超过175%。

报告估算，2025年暴力活动对全球经济造成的损失达到21.8万亿美元（按购买力平价计算），相当于全球国内生产总值（GDP）的10.5%，折合全球人均损失2657美元。

在2026年全球和平指数排名中，冰岛连续第19年位居全球最和平国家榜首，其后依次为新西兰、瑞士、斯洛文尼亚和爱尔兰。

俄罗斯被列为全球和平状况最差的国家，其后依次为苏丹、刚果民主共和国、乌克兰和以色列。