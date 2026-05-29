哈萨克斯坦安全会议秘书出席首届俄罗斯国际安全论坛

论坛由俄罗斯安全会议主办，共吸引来自世界各国的100多个代表团参加，成员涵盖各国安全会议、执法与特种机构、外交部门及国际组织代表。

论坛全体会议以"多极世界秩序形成背景下的国际安全挑战与威胁"为主题。与会各方围绕国际局势主要发展趋势、全球性安全挑战及应对措施进行了深入探讨与交流。

黑扎特·努尔达吾列托夫在会上发表讲话，系统阐述了哈萨克斯坦在加强国际稳定机制方面的立场。

努尔达吾列托夫指出，交通、能源及物流基础设施的稳定性具有战略性意义。保障这些关键设施持续高效运作及通行自由，应成为多极世界新安全架构中的核心要素。

此外，他还强调，哈萨克斯坦积极支持在网络空间内建立各国负责任行为的普遍准则，并主张进一步加强多边在数字安全领域的协作。

论坛期间，还举行了独联体成员国安全会议秘书非正式会晤。

与此同时，努尔达吾列托夫还与多位与会外国代表举行了双边会谈，就深化双边互动与合作的相关议题交换了意见。