全球社会进步指数发布 哈萨克斯坦位列第61位

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）根据最新发布的全球社会进步指数（Social Progress Index）报告，哈萨克斯坦在171个参评国家和地区中位列第61位，综合得分为70.85分。

该指数主要用于评估各国社会发展和居民福祉水平，并非以经济增长或国内生产总值作为衡量标准。报告依据57项核心指标，从人类基本需求、福祉基础和发展机会三个维度，对各国社会发展状况进行综合评估。

在评估过程中，研究机构重点考察居民获取食品、医疗服务、住房、饮用水、电力及卫生设施等基本公共服务的情况，同时还将社会安全、教育与信息获取、医疗保障体系以及生态环境可持续性等因素纳入评价范围。此外，个人和公民自由、人权保障以及居民实现个人发展和参与社会活动的机会，也是指数的重要组成部分。

本年度排名中，挪威以91.73分位居榜首，丹麦、芬兰、瑞典和瑞士分别位列第二至第五位。

与哈萨克斯坦得分相近的国家中，北马其顿以71.24分排名第60位；泰国以70.79分位列第62位；越南则以70.76分排在第63位。

据了解，全球社会进步指数由非营利机构——社会进步势在必行（Social Progress Imperative）每年发布。指数综合采用国际组织统计数据、专家评估结果及社会调查数据进行测算，广泛用于衡量各国社会发展水平和居民生活质量。