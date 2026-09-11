托卡耶夫总统批准安全会议及其办公厅工作条例

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署《关于哈萨克斯坦共和国安全会议办公厅若干问题以及对哈萨克斯坦共和国总统部分法令进行修改和补充的总统令》，批准安全会议及其办公厅工作条例，并明确安全会议副主席的职权范围。

根据总统令，安全会议及其办公厅将负责对全球性挑战以及国内形势中的重要问题开展综合分析。

安全会议副主席负责监督安全会议主席发布的法令和指示以及安全会议各项决定得到全面、严格落实，其中包括安全会议紧急会议通过的决定。

同时，安全会议副主席将协调有关国家机关和组织在维护国家安全、提升国防能力以及维护法律与秩序等领域的工作。

根据总统令，其职责范围还包括信息安全和网络安全、人工智能应用、个人数据保护、打击腐败和经济犯罪以及民防等领域。

此外，安全会议副主席负责协调参与上述工作的国家机关和组织，开展相关国际合作，并组织安全会议办公厅的工作。

总统令明确，安全会议办公厅将作为独立国家机关，直接隶属于总统并向总统负责。

安全会议办公厅的主要职责包括完善和加强国家安全领域风险监测，保障国家治理体系稳定运行，为安全会议主席及安全会议履行职能提供制度性支持，并推动有关决定落实。

上述工作旨在维护哈萨克斯坦的主权和独立、领土完整、国际舞台上的国家利益以及宪政制度基础。