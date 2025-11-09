哈萨克斯坦航空安全符合ICAO标准比例达95.7%

据哈萨克斯坦民航委员会介绍，这一成绩不仅在独联体国家中名列前茅，也位居ICAO欧亚地区（EUR/NAT）领先位置。

部分国家对比数据如下：

阿塞拜疆 — 74.66%

乌兹别克斯坦 — 85.47%

吉尔吉斯斯坦 — 85.76%

格鲁吉亚 — 89.75%

白俄罗斯 — 91.85%

俄罗斯 — 94.14%

在相邻地区，阿联酋（98.4%）、卡塔尔（96.72%）和沙特阿拉伯（94.41%）表现相近。

此前，哈萨克斯坦的航空安全合规率仅为83%，此次提升幅度显著。

民航委员会指出，这一结果反映了哈萨克斯坦在多个关键环节的高水平表现，包括：

航空安全领域立法与监管体系；

安全项目和规章制度的执行情况；

专业监管机构的运作及职责落实；

人员资质与培训机制；

技术指导与安全信息的传达；

认证与质量控制体系；

航空安全问题的整改与改进机制。

这些指标的高标准执行确保了哈萨克斯坦机场的安全水平，为国内外航空公司提供了信任基础，也为开通直飞美国航线奠定了条件。

ICAO的高评价是哈萨克斯坦自2019年以来持续推进航空业改革的成果，包括：

成立并发展哈萨克斯坦航空管理局；

提升行业专业人员的培训与资质；

引入风险导向监管机制；

建立与国际标准接轨的安全管理体系。

【编译：达娜】