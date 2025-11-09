12:44, 09 11月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦航空安全符合ICAO标准比例达95.7%
（哈萨克国际通讯社讯）国际民用航空组织（ICAO）近日公布了对哈萨克斯坦航空安全领域的综合审计（USAP-CMA）结果。根据审计报告，哈萨克斯坦的航空安全符合国际标准的比例达95.7%，显著高于全球平均水平（72.01%）及欧洲平均水平（87.92%）。
据哈萨克斯坦民航委员会介绍，这一成绩不仅在独联体国家中名列前茅，也位居ICAO欧亚地区（EUR/NAT）领先位置。
部分国家对比数据如下：
-
阿塞拜疆 — 74.66%
-
乌兹别克斯坦 — 85.47%
-
吉尔吉斯斯坦 — 85.76%
-
格鲁吉亚 — 89.75%
-
白俄罗斯 — 91.85%
-
俄罗斯 — 94.14%
在相邻地区，阿联酋（98.4%）、卡塔尔（96.72%）和沙特阿拉伯（94.41%）表现相近。
此前，哈萨克斯坦的航空安全合规率仅为83%，此次提升幅度显著。
民航委员会指出，这一结果反映了哈萨克斯坦在多个关键环节的高水平表现，包括：
-
航空安全领域立法与监管体系；
-
安全项目和规章制度的执行情况；
-
专业监管机构的运作及职责落实；
-
人员资质与培训机制；
-
技术指导与安全信息的传达；
-
认证与质量控制体系；
-
航空安全问题的整改与改进机制。
这些指标的高标准执行确保了哈萨克斯坦机场的安全水平，为国内外航空公司提供了信任基础，也为开通直飞美国航线奠定了条件。
ICAO的高评价是哈萨克斯坦自2019年以来持续推进航空业改革的成果，包括：
-
成立并发展哈萨克斯坦航空管理局；
-
提升行业专业人员的培训与资质；
-
引入风险导向监管机制；
-
建立与国际标准接轨的安全管理体系。
【编译：达娜】