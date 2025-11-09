中文
    哈萨克斯坦航空安全符合ICAO标准比例达95.7%

    （哈萨克国际通讯社讯）国际民用航空组织（ICAO）近日公布了对哈萨克斯坦航空安全领域的综合审计（USAP-CMA）结果。根据审计报告，哈萨克斯坦的航空安全符合国际标准的比例达95.7%，显著高于全球平均水平（72.01%）及欧洲平均水平（87.92%）。

    Қазақстанның авиациялық қауіпсіздік бойынша ИКАО стандарттарына сәйкестігі 95,7%-ға жетті
    Фото: Азаматтық авиация комитеті

    据哈萨克斯坦民航委员会介绍，这一成绩不仅在独联体国家中名列前茅，也位居ICAO欧亚地区（EUR/NAT）领先位置。

    部分国家对比数据如下：

    • 阿塞拜疆 — 74.66%

    • 乌兹别克斯坦 — 85.47%

    • 吉尔吉斯斯坦 — 85.76%

    • 格鲁吉亚 — 89.75%

    • 白俄罗斯 — 91.85%

    • 俄罗斯 — 94.14%

    在相邻地区，阿联酋（98.4%）、卡塔尔（96.72%）和沙特阿拉伯（94.41%）表现相近。

    此前，哈萨克斯坦的航空安全合规率仅为83%，此次提升幅度显著。

    民航委员会指出，这一结果反映了哈萨克斯坦在多个关键环节的高水平表现，包括：

    • 航空安全领域立法与监管体系；

    • 安全项目和规章制度的执行情况；

    • 专业监管机构的运作及职责落实；

    • 人员资质与培训机制；

    • 技术指导与安全信息的传达；

    • 认证与质量控制体系；

    • 航空安全问题的整改与改进机制。

    这些指标的高标准执行确保了哈萨克斯坦机场的安全水平，为国内外航空公司提供了信任基础，也为开通直飞美国航线奠定了条件。

    ICAO的高评价是哈萨克斯坦自2019年以来持续推进航空业改革的成果，包括：

    • 成立并发展哈萨克斯坦航空管理局；

    • 提升行业专业人员的培训与资质；

    • 引入风险导向监管机制；

    • 建立与国际标准接轨的安全管理体系。

    【编译：达娜】

     

    哈萨克斯坦 交通
