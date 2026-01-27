哈全军开展分队协同训练 旨在提升实战化水平

此次活动的主要目标是确保分队人员在行动中达成高度一致，并提升基层指挥员领导下属执行任务的能力水平。

演练在资深指挥官和教官的指导下，分别在教室、演习场及机场进行。期间，官兵们对编制武器和军事技术装备进行了实操应用，组织方特别强调了对各项安全措施的严格执行。

在协同演练过程中，各分队采取分阶段、综合化的方式，将战术、特种战术及专项训练课题，与通信、侦察、工兵及军医培训有机结合。演练重点旨在强化建制武器射击技能、提升战斗及特种车辆驾驶技术，并进一步增强官兵的身体素质。

Фото: Қорғаныс министрлігі

在最后阶段，各分队分别在昼间及夜间条件下，使用编制武器和军事技术装备进行了实弹射击。同时，通过考核性战术科目，对全体参演人员的准备水平进行了全面检验。

开展分队协同演练是提升武装力量战斗力、精进作战技能以及确保高效完成各项既定任务的关键阶段。据悉，此次共有近7000名官兵参与了相关训练。

【编译：阿遥】