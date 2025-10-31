哈萨克斯坦全力保障儿童获取早期发展服务的平等机会

会议吸引了教育部长朱勒德兹·苏莱曼诺娃、卫生部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃、劳动和社会保障部长斯维特拉娜·扎克珀娃，以及世界银行、国有机构、公共组织代表参会。来自澳大利亚、爱尔兰、土耳其、阿塞拜疆、摩尔多瓦和英国的国际专家与研究人员也受邀出席。

会议通过了2025—2027年“成功起点”跨部门综合计划以及国家倡议。这些文件涵盖具体措施，包括保障所有儿童平等获得早期发展服务、加强卫生、教育、社会保护领域的部门间协作、通过数字与公共服务支持家长、提升教育专业人员资质、引入行业新技术与模式。

“在国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫倡议下，哈萨克斯坦高度重视2—6岁儿童学前教育覆盖率，并致力于构建高质量儿童早期发展体系。《成功起点》文件清晰体现了我国战略定位：从孩子出生之日起，为每位儿童创造平等机会与发展路径的社会。”教育部长朱勒德兹·苏莱曼诺强调。

哈萨克斯坦正与UNICEF和UNESCO密切合作，将学前教育与国际标准对接。2021—2023年研究成果推动国家标准与示范课程更新，并引入完善早期发展服务的创新模式。

目前，全国3—6岁儿童学前教育覆盖率已达98.5%。自2023年起新增17.1万个学额，至2027年还将新增约13万个学额。

【编译：木合塔尔·木拉提】