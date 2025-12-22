哈萨克斯坦全力支持青年发展：2025年“达仁”国家青年奖获得者分享心得

在此背景下，那些在工作中获得国家层面认可的积极青年发挥着特别重要的作用。支持青年领导力和倡议的“独立一代”格兰特以及“达林”国家青年奖评选活动，已成为传统。

225年度“达仁”奖“社会活动”类别获奖者梅鲁尔特·奥捷格诺娃表示：

“我始终不厌其烦地强调，哈萨克斯坦为青年创造了所有必要条件。无论哪个方向、哪个领域，都能感受到支持。有格兰特、奖学金和发展机会。获得此类提名是一项巨大荣誉。我们随时准备真诚履行职责，即使没有奖励。”

年内，“独立一代”奖励金项目2024年30名获奖者完成了各自项目。每项获得国家300万坚格资助。例如，阿特劳市居民阿涅尔·马拉托娃开设了由唐氏综合征儿童组成的包容性剧团，而库尔曼哈兹国立哈萨克音乐学院硕士阿涅尔·奥巴基洛娃创立了国内首部民族音乐剧。

国家优先方向之一是青年就业和可负担住房问题。通过“OTAU”“纳乌鲁兹”和“纳乌鲁兹工作者”优惠住房计划，超过5700名哈萨克斯坦青年拥有了住房。同时，17个地区针对年轻专业人士的区域抵押贷款计划也取得积极成效。

过去三年，国家系统支持措施使青年企业家数量增长12.1%。目前，青年失业率仅为3.1%，属于区域最低水平之一。

全国性“清洁哈萨克斯坦”项目也在大力推进，旨在培养生态文化。“绿色祖国”青年劳动队在项目实施中发挥核心作用。今年，季节性就业覆盖35.9万名青年，超计划19.8%。其中约40%为农村青年。

此外，青年资源中心网络得到完善。目前全国共有235个中心运行，为青年特别是弱势群体提供帮助。

在实施国家青年政策框架下，总额7.5亿坚格的6个新奖励金项目得以落地。这些举措重点预防吸毒、赌博成瘾和违法行为。

在奖励金计划支持下推出的“MERGEN”系统，已检测并封堵5000多个毒品网店，检查广告网站上超过12万条信息。

保护青年生殖健康仍是重要议题。94个青年健康中心的努力使青少年妊娠率下降43%，人工流产数量减少30%。

【编译：木合塔尔·木拉提】