全力保障牲畜越冬：哈萨克斯坦已完成910万吨饲草储备

为做好2026–2027年度牲畜越冬准备，哈萨克斯坦农业部与各州政府共同制定了饲草储备计划。根据规划，全国将储备干草2570万吨、青贮料230万吨、青贮饲料280万吨、秸秆480万吨以及精饲料570万吨。

据农业部数据统计，今年饲料作物播种面积超过332万公顷，较去年增加了24.3万公顷。饲料作物在农作物总播种面积中的占比已提升至14%，这将有效巩固畜牧业的饲料基础。

作为保障饲草供应的补充机制，粮食合同股份公司发挥了积极作用。今年9月1日前，该公司将以固定价格向家禽及畜牧业企业供应饲料用粮。为此，公司已组建了20.13万吨的饲料用粮储备，其中21.7万吨已出售给农产品生产商。

此外，混合饲料生产基础设施的完善也为保障行业饲草供应提供了支持。目前，全国共有76家混合饲料工厂投入运营，其中包括大型企业以及依附于家禽厂和畜牧综合体的内部混合饲料车间，年总产能约达400万吨。