格鲁吉亚全面清偿对哈萨克斯坦债务

巴黎俱乐部是一个由债权国组成的非正式组织，成立于1956年，专注于发展中国家的债务重组事务，通过成员国协商开展工作。

据报道，格鲁吉亚债务总额超过2.25亿美元，其中对哈萨克斯坦的债务为2800万美元，包括1999年之前到期的贷款、1999年至2004年间的利息，以及2004年至2006年计划的还款。最后一笔对哈萨克斯坦的还款金额为63.6万美元，已于2025年9月完成。自2011年开始的债务清偿进程，至今年全面结束。

除哈萨克斯坦外，格鲁吉亚在2004年还对以下主要债权国进行了债务重组：

- 俄罗斯：1.53亿美元

- 土耳其：5340万美元

- 亚美尼亚：1960万美元

- 阿塞拜疆：1620万美元

- 伊朗：1280万美元

截至2025年9月，格鲁吉亚已向上述国家全额清偿债务。

债务清偿显著减轻了格鲁吉亚的财政压力，使其能够系统化管理逾期贷款并推迟部分还款。格鲁吉亚财政部表示，完成债务清偿是增强国家财政稳定、提升国际伙伴信任以及为经济增长创造条件的重要一步。

