杰勒德拜：全面数字化和引入人工智能是国情咨文的主旨
（哈萨克国际通讯社讯）今天，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发表了年度国情咨文。推进数字化转型、引入人工智能以实现经济现代化，是本次国情咨文的主线。总统顾问兼新闻秘书鲁斯兰·杰勒德拜当天在社交媒体上这样写道。
他指出，国家元首要求在三年内实现把哈萨克斯坦建设成数字化国家的目标。
杰勒德拜说，为此，托卡耶夫总统提出了几项重要倡议：
- 尽快通过《数字法典》。
- 设立人工智能和数字发展部。
- 建立完整的数字资产生态系统。
- 扩大数字坚戈的应用范围。
- 建议在央行投资集团基础上设立国家数字资产基金。
- 将阿拉套市打造为本地区首个全面数字化的城市。
- 为中小学生开发人工智能基础知识课程和教材。
此外，杰勒德拜表示，总统特别强调在地质勘探、农业、海关与物流、建筑和水资源管理等领域广泛应用人工智能和数字工具的重要性。
杰勒德拜写道，国家元首在国情咨文中还就改善投资环境、激励和保护企业家权利提出了一系列具体建议：
- 将总检察院下属的非法转移资产追讨委员会重组为投资者权益保护委员会。
- 重新审视国家基金在可持续发展中的作用。
- 要求央行和政府寻找有效方式，最大限度吸引银行资金进入实体经济。
- 经济特区的管理可以引入私营企业，必要时也可吸引外国投资者。
- 企业家是推动国家数字化发展的关键力量。
- 新版《税法典》应以透明和诚信为原则，树立纳税人新的认知和形象。
- 每一坚戈的税收都必须用于造福人民。
他指出，国情咨文对工业和能源领域也提出了倍增发展的任务：
- 近五年来，加工工业取得显著成果。数据显示，加工工业总附加值翻了一番，达到近17万亿坚戈，其在国内生产总值中的占比升至12.4%。仅去年一年，就有163个新生产设施投产。
- 冶金、汽车制造、天然气化工综合体等被列为优先发展方向。
- 为确保可持续发展，一座核电站远远不够，需要立即着手规划第二和第三座核电站。
- 已与中国在原子能领域达成战略伙伴关系协议。
- 必须加强地质勘探，并通过人工智能技术实现所有地下资源数据的系统化与数字化。
杰勒德拜还指出，总统在国情咨文中专门谈到农业发展的新任务，并向政府和农业部提出了明确要求：
- 全面推广大型农业控股公司的成功经验。
- 大力发展农业枢纽和物流中心。
- 制定畜牧业支持计划并启动专项融资。
- 最大限度降低国内食品市场对进口的依赖。
- 制定明确的农产品出口战略。
- 在欧亚经济联盟框架下维护本国企业利益。
- 从根本上改变农业用地的分配方式。
此外，杰勒德拜补充说，总统在国情咨文中还为交通物流、住房与公共事业、建筑、水资源管理、教育、科学和创新发展等重点领域确定了战略目标。
【编译：阿遥】