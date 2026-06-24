哈萨克斯坦全面推进“AI-Sana”计划 已颁发近70万份认证证书

“AI-Sana”被视为哈萨克斯坦培养数字经济人才储备、推动人工智能产业发展的重点国家战略之一。

当前，人工智能已成为推动科技进步和经济增长的重要动力，其应用范围覆盖教育、科研、医疗卫生、工业制造、农业生产以及公共治理等多个领域。因此，培养具备人工智能研发与应用能力的专业人才，已成为哈萨克斯坦国家发展战略中的重要任务。

2024年，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫责成政府分阶段推进“AI-Sana”计划，重点培养人工智能领域专业人才，并建设深度融合教育、科研和技术创业的全国性人工智能生态系统。

为落实国家元首有关指示，科学和高等教育部正系统推进高等教育现代化改革和人工智能能力建设。各高校积极将人工智能相关内容纳入教学体系，不断完善其在教育过程中的应用机制。同时，教育主管部门持续拓宽教师培训渠道，加强科研基础设施建设，并深化国际交流与合作。

“AI-Sana”计划高度重视培养兼具科研、技术和创新创业能力的新一代人才。作为一项面向工程师、科研人员和科技创业者的国家级项目，该计划将教育、科研与创新实践有机结合，不仅帮助学生掌握人工智能前沿技术，也着力提升其开发实际解决方案和自主实施项目的能力。

统计数据显示，在计划第一阶段，已有数万名学生通过基础人工智能能力测评，并获得进入国际领先教育平台学习的机会，累计发放人工智能认证证书超过69.7万份。

目前，该计划已进入第二阶段，并通过引入国际顶尖专家资源进一步提升培养质量。参与合作的国际伙伴包括斯坦福大学、麻省理工学院、硅谷风险投资基金以及多所国际知名商学院。此外，来自来自斯坦福大学、卡内基梅隆大学、加州大学伯克利分校、约翰·霍普金斯大学保罗·尼采高级国际研究学院（SAIS）、乔治城大学、波士顿大学及其他国际组织的专家学者，也参与了教学培训材料的编写工作。