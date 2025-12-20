哈萨克斯坦全面履行世贸组织贸易便利化承诺

2025年，哈萨克斯坦在贸易便利化领域开展大规模系统工作。重点包括信息透明与可及性、缩短货物放行时间、引入国际海关标准、实施“一窗受理”原则及保障过境自由。

尽管已完全履行承诺，哈萨克斯坦仍继续优化国内对外经济活动参与者的贸易与海关程序，优先方向为数字化。

具体举措包括：

引入并扩展“Keden”海关信息系统；

全面自动化过境、邮政、旅客及许可程序；

继续开发“CarGoRuqsat”电子排队系统，提升过境点通行能力并大幅缩短边境等待时间；

现代化过境点、自动化铁路过境海关控制程序、引入导航封条。

系统完善对外经济参与者利益措施，正巩固哈萨克斯坦作为基于数字与无纸贸易的现代过境枢纽地位。

会议还通报，阿斯塔纳成功举办第二份贸易便利化国家报告发布会。报告特别关注跨里海国际运输路线（中间走廊），展示哈萨克斯坦在将数字、基础设施与生态解决方案融入对外贸易体系的独特模式。

【编译：木合塔尔·木拉提】