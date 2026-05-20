申根区全面启用EES自动出入境系统 外交部发布赴欧旅行提示

该系统旨在对第三国公民进出申根区外部边境的过程进行数字化登记，并将在实际操作中逐步取代传统的护照人工盖章程序。

新规适用于所有类别赴欧人员，包括旅游者、商务出行人员以及中转过境旅客。

—在首次进入任一申根区成员国时，外国公民的旅行证件信息、生物识别数据，以及入境和离境的日期、地点等信息都将被录入系统。其中，12岁以下儿童无需采集指纹。上述数据将在系统中保存三年。同时，被拒绝入境的相关记录也会同步录入数据库。在后续出行过程中，通关程序通常将得到简化，届时主要通过人脸识别进行身份验证，-杰特巴耶夫表示。

他同时特别强调，如旅客拒绝提供生物识别数据，将依法失去进入申根区的资格。

杰特巴耶夫指出，在系统运行初期，尤其是在首次入境口岸，边防检查时间可能会有所延长。鉴于此，外交部建议需要在欧洲机场进行联程中转的哈萨克斯坦公民，务必预留更加充足的换乘时间。