哈萨克斯坦铁路客运系统全面备战夏季运输季

目前，在哈萨克斯坦客运市场中，除国家运营商外，还有14家私营公司提供服务。为确保夏季出行高峰期间运输安全与服务质量，相关部门对列车技术状况、卫生条件和安全水平进行系统性提升。

根据规定，在整备过程中，将对车厢底部设备和轮对进行计划性检查，对车体外部进行清洗，并对运行部件进行清理，同时对连接处及扶手等部位进行局部喷漆维护。

此外，车窗将进行全面清洁，更换橡胶密封条和相关密封材料。在检查过程中发现的各类故障也将及时排除，确保车辆处于良好运行状态。

车厢内部卫生同样是重点环节。特别是对卫生间系统进行全面检修，并实施两阶段清洁和消毒处理，以保障乘客出行环境的卫生与安全。

每趟列车在发车前还需通过专门委员会的检查验收。只有技术状态良好、完成全部准备工作的车厢，方可投入运行。

相关负责人表示，通过系统化整备工作，哈萨克斯坦铁路客运系统将以更加安全、舒适的服务迎接即将到来的夏季出行高峰。

【编译：木合塔尔·木拉提】