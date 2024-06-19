朝俄签署全面战略伙伴条约 承诺军事援助

金正恩和俄罗斯总统普京19日在平壤举行会谈，并签署《全面战略伙伴关系条约》。金正恩在会后与普京共同会见记者时宣布，朝俄两国关系已经升格成为“同盟关系”，迈向新的更高水平。由此，朝鲜和俄罗斯为实现“守护地区及世界和平，建设强大国家”这一两国领导层远大的构想创造了法律依据。将成为朝俄关系发展史册分水岭的伟大朝俄同盟关系今天在历史的长河中扬帆起航。

金正恩还强调，为通过朝俄一致的共同努力克服今后的任何困难和国难，双方在忠实履行相关义务方面不会出现任何细微的解释差异，以及犹豫和动摇。该表述可被解读为朝俄之间产生了同盟义务。

朝俄恢复同盟关系意味着其中的一方将在另一方有事时提供军事援助。普京在记者会上表示，一方在另一方遭受侵略时提供支援是《全面战略伙伴关系条约》的主要内容。

按俄罗斯外交伙伴关系等级看，全面战略伙伴关系处于同盟的之前阶段。因此，新条约可能未直接包含朝鲜和苏联于1961年签署的《朝苏友好合作互助条约》中“有事时自动军事介入”条款相关内容。该条约于1996年被废除。虽然朝俄都未公布该条约的具体内容，但考虑到金正恩和普京宣布将两国关系升格为相当于“血盟”关系的强烈意志，朝俄关系今后或步入新的局面。

尤其是，双方很可能加紧推进联合国安理会对朝决议禁止的朝俄军事合作。普京表示，俄朝将基于新条约展开军事合作，也不排除加深军事技术合作的可能性。金正恩也表示，通过在政治、经济、文化、军事等各领域扩大合作，两国关系走上了促进两国进步、增进人民福祉的良好前景轨道。

金正恩还说，去年9月在俄罗斯阿穆尔州的东方航天发射场与普京同志就签署新版国家条约的问题进行讨论后，仅9个月就签署了符合当前国际局势和新时代朝俄关系战略性质的《全面战略伙伴关系条约》，令人非常满意。此番话反映出，朝俄双方或从去年9月的首脑会谈开始就着手讨论签署新条约的事宜。

金正恩和普京当天举行超过1个半小时的大范围会谈后，又举行了2个多小时的一对一会谈。鉴于普京表示希望下一次俄朝会谈能在莫斯科举行，两国领导人的交流或将持续下去。此外，双方还签署了关于医疗、医疗教育、科学合作、豆满江桥梁建设工作的协议。