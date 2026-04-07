提升全民法律素养 宪法教育将纳入学校课程体系

总理指出，根据国家元首指示，政府已批准实施新宪法宣传解读行动计划。目前，各有关部门正组织专家和社会人士，系统开展宪法新条款的宣传解读工作。

沃勒扎斯·别克帖诺夫强调，文化和信息部应会同有关国家机关和组织，继续有序推进相关工作。同时，教育部及科学和高等教育部需确保及时制定提升全民法律素养的综合性方案，并将新宪法相关内容纳入中小学、职业院校及高等院校的标准课程体系。

此外，总理还要求在规定期限内完成对现行法律体系的全面审查，并根据新宪法内容对现行法律及各类政策性文件进行更新完善。

根据部署，所有中央及地方执行机关均需确保上述行动计划得到有效落实。

据悉，哈萨克斯坦新宪法已于2026年3月15日通过全民公投正式获得通过。随后，哈萨克斯坦总统托卡耶夫于3月17日签署宪法文本，并发布《关于落实2026年3月15日通过的哈萨克斯坦共和国宪法的措施》总统令。

【编译：达娜】