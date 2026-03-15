哈萨克斯坦全民公投投票结束 912万余人参与投票

他说，根据法律规定，各投票站委员会已开始统计选票。按照现行法律，投票站的计票工作自开始计算之时起不得超过12小时。

中央公投委员会数据显示，截至20时，全国共有9,126,850名公民领取选票并参与投票，占登记选民总数的73.24%。

根据各州、直辖市以及首都地方委员会提交的数据，各地区投票率如下：

阿拜州 —— 75.45%

阿克莫拉州 —— 79.82%

阿克托别州 —— 87.05%

阿拉木图州 —— 71.46%

阿特劳州 —— 74.04%

西哈萨克斯坦州 —— 68.94%

江布尔州 —— 85.06%

杰特苏州 —— 78.49%

卡拉干达州 —— 84.30%

库斯塔奈州 —— 81.21%

克孜勒奥尔达州 —— 93.04%

曼格斯套州 —— 77.89%

巴甫洛达尔州 —— 75.51%

北哈萨克斯坦州 —— 70.52%

突厥斯坦州 —— 84.03%

乌勒套州 —— 73.15%

东哈萨克斯坦州 —— 86.42%

阿斯塔纳市 —— 60.36%

阿拉木图市 —— 33.43%

奇姆肯特市 —— 75.82%

叶尔曼表示，公投初步结果将在稍后公布，具体时间将另行通知。

【编译：达娜】