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    20:45, 15 三月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦全民公投投票结束 912万余人参与投票

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦中央公投委员会副主席穆赫塔尔·耶尔曼表示，全国所有公投投票站的投票工作已经结束。

    референдум
    Фото: Kazinform

    他说，根据法律规定，各投票站委员会已开始统计选票。按照现行法律，投票站的计票工作自开始计算之时起不得超过12小时。

    中央公投委员会数据显示，截至20时，全国共有9,126,850名公民领取选票并参与投票，占登记选民总数的73.24%。

    根据各州、直辖市以及首都地方委员会提交的数据，各地区投票率如下：

    阿拜州 —— 75.45%
    阿克莫拉州 —— 79.82%
    阿克托别州 —— 87.05%
    阿拉木图州 —— 71.46%
    阿特劳州 —— 74.04%
    西哈萨克斯坦州 —— 68.94%
    江布尔州 —— 85.06%
    杰特苏州 —— 78.49%
    卡拉干达州 —— 84.30%
    库斯塔奈州 —— 81.21%
    克孜勒奥尔达州 —— 93.04%
    曼格斯套州 —— 77.89%
    巴甫洛达尔州 —— 75.51%
    北哈萨克斯坦州 —— 70.52%
    突厥斯坦州 —— 84.03%
    乌勒套州 —— 73.15%
    东哈萨克斯坦州 —— 86.42%
    阿斯塔纳市 —— 60.36%
    阿拉木图市 —— 33.43%
    奇姆肯特市 —— 75.82%

    叶尔曼表示，公投初步结果将在稍后公布，具体时间将另行通知。

    【编译：达娜】

     

    标签:
    哈萨克斯坦 宪法 全民公投 宪法改革
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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