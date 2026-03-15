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    08:24, 15 三月 2026 | GMT +5

    叶尔兰·霍沙诺夫：全民公投将公平、公开进行

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长叶尔兰·霍沙诺夫在就新宪法举行的全民公投中完成投票。

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    Фото: Мәжіліс

    叶尔兰·霍沙诺夫在位于阿斯塔纳的哈萨克斯坦国家铁路公司大楼内的第128号投票站参加了投票。

    他在接受记者采访时表示，对此次公投能够公平、公正、公开地进行毫无疑问。

    - 我们走访了许多地区，了解了民众的情绪，也感受到了社会的支持，没有任何理由认为会出现违法行为。这是过去四年中的第三次全民公投。此前的两次公投中，大家也都看到了民众的积极参与。 - 霍沙诺夫说。

    他还表示，3月15日有可能成为哈萨克斯坦历史上具有重要意义的一天。

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    Фото: Мәжіліс

    霍沙诺夫说，以往的改革同样源于社会需求和时代发展要求。总统约半年前提出启动议会改革倡议，共收到约1万至1.5万条建议。这些建议不仅涉及议会改革，也包括对宪法其他条款的修改意见。宪法委员会在研究这些建议后，采纳了其中的主要内容。

    值得一提的是，新宪法草案还涉及议会制度改革。其中提出以一院制“库鲁尔泰”取代现行两院制议会。根据方案，新议会将设 145名议员，通过比例代表制（政党名单）选举产生，任期 5年。

    【编译：达娜】

    标签:
    议会下院 议会 宪法 全民公投 宪法改革
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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