“清洁哈萨克斯坦”全民行动：垃圾收集和分类引入新技术

—自“清洁哈萨克斯坦”全民生态行动启动以来，已有超过1040万人参与其中，清理面积超过85.9万公顷。行动主要聚焦两个方面：一是清理垃圾和植树绿化，二是推进全国林业工作。去年共清理垃圾450多万吨，为此实施了67个项目，投入资金超过3460亿坚戈。-朱马迪拉说。

Фото: Қазбек Жумадилланинг Facebook саҳифасидан

他还强调，在行动过程中，哈萨克斯坦民众为解决咸海生态问题也作出了贡献。

—在植树绿化方面，我们共种植了13.49亿棵树苗，其中在咸海地区种植了4800万棵，以梭梭树为主，用于改善因海水退化造成的生态环境。-他说。

Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

近年来，哈萨克斯坦在垃圾收集和分类中开始应用新技术，这将有效减少垃圾填埋量，并对生态环境产生积极影响。

Фото: Астана әкімдігі

—在公共垃圾分类方面，全国已安装100多台自动回收机。市民只需将铝制品和塑料等投入设备，就能获得积分。与此同时，我们在阿斯塔纳、阿拉木图、厄斯克门和阿克托贝的129所学校设置了1000多个环保分类箱，方便学生和居民将不同类别的垃圾分类投放。随着自动回收机和环保箱数量的增加，进入填埋场的垃圾将明显减少，而回收物品会被送往再利用。-这位专家表示。

Фото: Ұлытау облысы әкімдігі

朱马迪拉强调，“清洁哈萨克斯坦”行动的核心目标是提升公众环保意识。

—如果将今年与往年相比，你会看到明显的变化。如今，人们越来越注重保持庭院的整洁。我呼吁所有哈萨克斯坦公民积极参与‘清洁哈萨克斯坦’行动。保持清洁不仅是政府和地方行政机关的责任，更是全体共和国公民的共同责任。让我们携手守护祖国的洁净！-他说。

Фото: акимат СКО

Фото: Минкультуры и информации РК

【编译：阿遥】