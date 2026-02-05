中文
    迪玛希全新音乐节目《声起地平线》今日在中国首播

    （哈萨克国际通讯社讯）据旅游和体育部新闻处消息，当地时间2月5日22:00（阿斯塔纳时间19:00），由中国湖南卫视播出的国际项目《声起地平线》（Voice Beyond Horizon）将举行官方首播仪式。该节目将于2月14日在哈萨克斯坦国家电视台“Qazaqstan”播出。

    该项目由世界知名哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达伊别尔艮发起，并与湖南广播电视台联合制作。全部拍摄工作在哈萨克斯坦境内完成，取景覆盖六个地区，包括突厥斯坦州、曼格斯套州、阿拉木图州、阿克莫拉州，以及阿斯塔纳和阿拉木图两座城市。

    项目汇聚了来自哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、意大利、马来西亚和塞尔维亚的多国优秀歌手。《声起地平线》通过音乐与影像向全球观众展示哈萨克斯坦独特的自然风貌和旅游资源，画面涵盖古城突厥斯坦、博兹吉拉奇观、里海沿岸、凯恩德湖湖和科贝图兹盐湖、卡普恰盖水库以及舒钦斯克-布拉拜度假区等地标。

    哈萨克旅游国有控股公司（Kazakh Tourism）董事会主席塔尔哈特·哈济佐夫表示，通过国际媒体项目系统性推广国家旅游形象已成为重要方向。哈萨克旅游国有控股公司正与 Euronews Travel、Amazon Prime Video 等全球主流平台开展合作，并对迪玛希通过《声起地平线》项目向数十亿国际观众展示哈萨克斯坦旅游潜力表示感谢。

    据介绍，湖南卫视的全球观众规模超过19亿人，该项目还将同步在 Mango TV 数字平台播出。《声起地平线》得到哈萨克旅游国有控股公司、旅游和体育部、文化和信息部，以及阿斯塔纳、阿拉木图市政府和阿拉木图州、阿克莫拉州、突厥斯坦州、曼格斯套州地方政府的支持。项目赞助方包括 Qarmet、哈萨克铜业公司(Kazakhmys)、阿勒滕阿勒马斯（Altynalmas）公司以及努尔兰·朱马古洛夫基金会。

    文化 哈萨克斯坦与中国 娱乐 迪玛希 音乐
