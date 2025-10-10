世卫组织：全球吸烟人数减少，但烟草流行远未结束

这份《世界卫生组织2000 - 2024年全球烟草使用率趋势及2025 - 2030年预测报告》基于各成员国提交的2034项国家调查数据，覆盖全球97%人口，提供了自2000年以来全球烟草使用趋势的最新科学分析。数据显示，2010年以来，全球烟草使用人数减少了1.2亿，相对降幅达27%。然而，烟草仍在每年导致数百万本可避免的死亡。

世卫组织总干事谭德塞表示：“得益于世界各国的控烟努力，数百万人如今正在戒烟或不再开始使用烟草。然而，烟草行业正通过推出新型尼古丁产品进行反击，并重点瞄准年轻群体。各国政府必须以更快、更有力的行动落实经验证的控烟政策。”

电子烟使用者突破1亿，青少年成重点关注群体

这份报告首次对全球电子烟使用情况进行了估算。数据显示，全球目前有超过1亿人使用电子烟，其中成年人至少8600万，主要集中在高收入国家；而13至15岁的青少年使用者至少有1500万。在有统计数据的国家中，儿童使用电子烟的可能性平均是成年人的九倍。

报告揭示，烟草行业正不断推出电子烟、尼古丁袋、加热烟草制品等一系列新产品和技术，试图将烟草推销给新一代年轻人，使其上瘾。世卫组织健康问题社会决定因素司司长艾蒂安·克鲁格指出：“电子烟正在引发新一轮尼古丁成瘾浪潮。尽管其被宣传为‘减害产品’，但实际上，它让青少年更早染上尼古丁依赖，并很有可能破坏我们几十年来控烟工作的成果。”

女性戒烟进度领先，地区差异显著

全球控烟进展在性别与地区上呈现明显差异。

报告指出，2000年至2024年间，全球各年龄段男性和女性的烟草使用率均呈持续下降趋势。其中，女性在戒烟方面表现更为突出，提前五年完成了全球到2025年将烟草使用率相对降低30%的目标。女性吸烟率从2010年的11%降至2024年的6.6%，人数则从2.77亿减少至2.06亿。相比之下，男性的控烟进展较为滞后，预计将在2031年实现同样的减幅。目前，全球超过五分之四的烟草使用者为男性，仍有近10亿男性使用烟草。虽然男性吸烟率从2010年的41.4%下降至2024年的32.5%，但下降速度仍显缓慢。

从地区来看，东南亚地区男性烟草使用率从2000年的70%降至2024年的37%，几乎减半，地区降幅占全球总降幅的一半以上。非洲地区使用率最低，仅为9.5%，而欧洲地区使用率最高，达24.1%，其中欧洲女性使用率为17.4%，居全球首位。

世卫组织呼吁各国政府加强管控

世卫组织呼吁各国政府进一步加强控烟力度，全面落实并执行“ 监测 烟草使用及防控政策、保护人民免受烟草烟雾侵害、提供戒烟帮助、警示烟草危害、执行烟草广告、促销和赞助禁令以及提高烟草税收”的系列控烟措施组合及《世界卫生组织烟草控制框架公约》，消除烟草和尼古丁行业针对儿童营销的监管空白，加强对电子烟等新型尼古丁产品的管控，提高烟草税，禁止烟草广告，并扩大戒烟服务的覆盖范围。

健康促进和疾病预防控制事务助理总干事杰里米·法勒表示：“目前，全球仍有近20%的成年人使用烟草和尼古丁产品，我们现在绝不能松懈。尽管世界各国在控烟方面已取得显著进展，但唯有采取更强有力、更迅速的行动，才能最终战胜烟草流行。”