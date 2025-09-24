世界气象组织报告警示全球水循环日益紊乱

全球河流和冰川现状

报告显示，2024年全球约三分之二的河流流域水量偏离正常水平，连续第六年出现明显失衡。所有区域连续第三年出现大面积冰川流失，总量达450吉吨，相当于一座高7公里、宽7公里、深7公里的巨型冰块。这一规模的融水导致全球海平面在一年内上升约1.2毫米，增加沿海居民面临的洪灾风险。

亚马孙盆地、南美其他地区及南部非洲经历严重干旱，而非洲中部、西部和东部、亚洲及中欧部分地区则湿度偏高。报告指出，部分河流流量低于正常值，包括南美亚马孙河、巴拉那河、圣弗朗西斯科河，以及南部非洲的赞比西河和林波波河；同时，西非部分河流及中欧、亚洲地区主要河流水位上涨，出现洪水风险。全球75个主要湖泊中，几乎所有湖泊7月水温高于或远高于正常水平，对水质造成影响。

水资源压力与社会影响

《报告》强调，水循环紊乱对经济和社会造成直接影响。联合国水机制估计，全球每年有36亿人面临至少一个月的供水不足，预计到2050年将超过50亿人。缺水与洪灾交替出现，导致粮食安全和生活条件受损。基础设施持续恶化，供水、电力、医疗和教育等关键服务濒临崩溃。经济低迷、货币贬值及物价飙升进一步加剧贫困与饥饿。

在极端事件方面，非洲热带地区因强降雨造成约2500人死亡、400万人流离失所；欧洲遭遇自2013年以来最广泛的洪水，三分之一河流水位超过高洪水警戒线；亚太地区则受破纪录降雨和热带气旋袭击，导致1000多人死亡。巴西南部的洪灾夺走183条生命，同时亚马孙流域干旱仍在持续，影响该国近六成领土。

科学监测与合作的重要性

世界气象组织秘书长绍罗强调：“水是维系社会、推动经济、保障生态的关键。持续投资水文监测并加强数据共享合作，对于应对未来水资源压力至关重要。没有可靠数据，我们就可能盲目行事。”

年度《全球水资源状况报告》提供全球淡水可用性权威评估，涵盖河流径流、水库、湖泊、地下水、土壤湿度及冰雪等要素。报告基于世界气象组织会员提供的数据、全球水文模拟系统以及卫星观测，强调改进监测和数据共享的迫切需求。

呼吁国际行动

报告呼吁各国加强投资水资源管理，保障公平和可持续利用，为经济发展、生态保护及社区生计提供支撑。世界气象组织提醒，各国必须应对气候变化带来的极端水文事件，推动实现可持续发展目标6——确保人人享有水和卫生设施。

绍罗强调：“水是生命之源，水循环异常对人类和生态系统的威胁不容忽视，全球必须采取紧急行动，通过科学、合作与政策应对，共同保障未来水安全。”