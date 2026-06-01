阿拉木图跻身全球"新星"科技生态20强

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）据人工智能和数字发展部新闻处消息，哈萨克斯坦阿拉木图市跻身Dealroom数据评选出的全球“20 大新星”（Top 20 Rising Stars）城市之列，在榜单中位列第 9 位。这一成果充分彰显了哈国日益增长的投资吸引力，以及其作为区域科技创新中心的重要地位。能够进入这一榜单，主要得益于我国在IT创业领域开展的系统性工作。

目前，哈萨克斯坦已构建起一套全生命周期的科技企业支持生态系统，重点聚焦人工智能及各类前沿技术研发。这项工作的实际成效已通过数据验证：过去五年中，阿斯塔纳枢纽中心的入驻企业总收入达49亿美元，吸引投资总额超9.1亿美元。通过各类加速器与孵化器计划，哈国本土初创企业得以迅速扩大经营规模，对接战略伙伴，并成功拓展国际市场。

此次获得国际权威平台认可，标志着哈萨克斯坦IT市场已具备与全球投资者社区深度融合的实力。据了解，这一评价结果出自知名分析平台Dealroom.co发布的《2026年全球科技生态系统指数》（The Global Tech Ecosystem Index 2026）。在专业领域，Dealroom的数据与Crunchbase、PitchBook等平台齐名，被视为行业评估标准。

值得注意的是，Dealroom指数涵盖全球77个国家的325座城市，其评价体系并非基于主观判断，而是采用风险投资规模、企业市场价值及专利数量等客观数学指标进行计算。此外，在"新星"类别评选中，该平台采用了特殊方法，通过调整人均当地GDP与生活成本等变量，对创新增长速度进行修正，从而确保对新兴市场动态评估的客观性。

目前，全球100多个国家的数字化主管部门、政府机构，以及各大知名风投基金与科技企业，均高度信赖Dealroom提供的API及分析仪表盘数据。