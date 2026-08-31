研究：全球生育率首次跌破人口更替水平

（哈萨克国际通讯社讯）一项最新研究显示，2026年全球生育率可能在有记录以来首次跌破维持人口自然更替所需的水平。

这一结论来自美国西北大学和宾夕法尼亚大学研究人员开展的《未知领域：世界萎缩的经济学》（Terra Incognita: The Economics of a Shrinking World）研究。

研究指出，截至2026年，全球生育率可能已经低于维持人口代际更替所需的水平。据研究人员所知，即使在此前的战争和疫情时期，也未曾出现过类似情况。

在人口学中，衡量生育水平通常使用总和生育率，即假设当前各年龄段生育率保持不变，一名女性一生平均生育的子女数量。

在发达国家，维持人口长期稳定所需的更替水平通常约为每名女性生育2.1个孩子。不过研究人员估计，从全球范围来看，由于婴儿死亡率以及新生儿性别比例等因素，更替水平约为2.2。

研究人员指出，生育率下降已不再局限于高收入国家，中低收入国家的生育水平也明显下降，且这一趋势同样出现在收入和受教育程度较低的女性群体中。

研究团队分析了1950年至2023年236个国家和地区的数据。结果显示，全球生育水平于1978年前后达到峰值，此后总体持续下降。目前，236个国家和地区中有219个生育率呈下降趋势，尚未出现明显放缓迹象。

研究认为，住房成本、女性就业状况、避孕手段普及以及社会观念变化等传统因素，已不足以完全解释当前生育率下降趋势。研究人员认为，现代社会对于家庭规模和生活方式的观念变化也是重要原因之一。

研究预测，如果当前人口趋势持续，全球人口可能在2056年前后达到约90亿人的峰值，此后逐步减少。

这一预测与联合国此前预测存在明显差异。联合国预计，全球人口将在21世纪80年代中期达到约103亿人的峰值。

研究人员指出，生育率持续下降可能对全球经济产生深远影响，包括加快人口老龄化、减少劳动力供给，并加重社会保障和养老体系压力。人口减少因此可能成为未来重要的经济和社会议题。

研究以日本为例指出，1991年至2023年，日本国内生产总值年均增速仅约0.79%。

与此同时，人口增长放缓也可能带来一定积极影响，包括减轻基础设施、住房和环境压力，并使部分发展中国家能够将更多资源投入教育领域。