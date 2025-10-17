哈萨克斯坦跻身全球十大网球强国

据哈萨克斯坦网球协会透露，这一决定以91%的压倒性多数通过。ITF成员国的投票权重直接影响全球网球发展的决策。目前，5个国家拥有12票的最高投票权，哈萨克斯坦与其他15个国家的投票权从7票增至9票，与意大利、捷克、加拿大、西班牙、瑞典、瑞士、中国、日本等国并列。另有10个国家拥有7票的投票权。

此次投票结果正式确认哈萨克斯坦进入全球网球发展水平前十的国家行列。哈萨克斯坦网球协会主席布拉特·乌特穆拉托夫表示：“全球各国网球协会的此次会议基于对哈萨克斯坦网球发展、青少年及国家队成绩、大众体育及网球基础设施水平的独立评估，决定增加我国的投票权。这意味着哈萨克斯坦正式跻身世界网球强国之列。”

在决策过程中，ITF综合考虑了多项因素，包括网球参与人数、轮椅网球的发展、网球场地数量，以及国家队在奥运会、戴维斯杯和比利·简·金杯等团体赛事中的表现。目前，哈萨克斯坦有超过1.75万名青少年定期参与网球训练和比赛，全国每年举办250余场赛事，其中包括40多场国际赛事。

哈萨克斯坦网球事业的蓬勃发展及其在国际舞台上的影响力提升，不仅彰显了自身体育领域的成就，也必然将为推动全球网球运动的进一步发展贡献力量。

【编译：木合塔尔·木拉提】