全球超十亿观众将同步收看丝路之星阿斯塔纳总决赛

除上述五国外，总决赛还将在阿塞拜疆Space TV、塔吉克斯坦“萨菲娜”、吉尔吉斯斯坦“音乐”与“文化”频道、蒙古国UBS与“AIST Global”、乌兹别克斯坦Zor TV、格鲁吉亚Georgian Times等多家电视台播出，从巴库到乌兰巴托的观众都将共同见证这一音乐盛事。

Фото: Kazinform

Silk Way Star是亚洲地区前所未有的大型音乐盛会，汇聚来自哈萨克斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、中国、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、韩国12国的顶尖歌手。专家认为，该项目已成为重要的文化外交平台，通过音乐连接不同传统、语言与艺术流派，已被部分评论称为“亚洲版的欧洲歌唱大赛”。

参赛选手一致表示，音乐与共同创作是最有效的民间对话桥梁。

Фото: Kazinform

总决赛七强阵容为：

ALEM（哈萨克斯坦） 雅兹敏·阿兹兹（马来西亚） 阿夫坦迪尔·阿贝斯拉米泽（格鲁吉亚） 米歇尔·约瑟夫（蒙古） 张赫宣（中国） 萨罗·格沃尔吉扬（亚美尼亚） 马迪纳博努·阿德洛娃（乌兹别克斯坦）

每位选手均在各自国家拥有高人气，并带来独特的音乐风格。整场演出由哈萨克斯坦顶尖声乐教练、编舞、造型师与技术团队保驾护航，舞美、音响与灯光均按照国际大型演出标准定制。

首季冠军将由专业评委投票（50%）与全球观众线上投票（50%）共同决定。投票通道现已于silkwaystar.org开启。

Silk Way Star 项目根据哈萨克斯坦总统电视广播综合体与中国中央广播电视总台（CMG）之间的合作协议实施。

【编译：木合塔尔·木拉提】