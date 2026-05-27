托卡耶夫总统向全体国民致以古尔邦节祝贺

总统贺词全文如下：

尊敬的同胞们！

谨祝大家古尔邦节快乐！这个节日在我们民族的精神生活中占据着特殊的地位，受到全体穆斯林社群的尊崇。这个神圣的节日广泛颂扬仁慈、慈善、互敬互信、怜悯和善意等美德，这些美德是通往精神圆满的必经之路。

古尔邦节之际，我国公民意识到帮助他人、尊敬长者、尊重幼者以及对国家未来共同承担责任的重要性。这是一个特殊的时期，有助于人们更深入地理解伊斯兰教义的伟大之处，这些教义建立在公正与道德、纯洁的思想和良知之上。

归根结底，我们崇高的宗教以及我国其他传统宗教都是我们人民精神发展、代际传承以及社会团结与凝聚力增强的基础。

对我们所有人来说，没有什么比国家的主权和独立更重要。宪法反映了我们人民的本质和和谐，是我们民族认同的核心。因此，加强国家完整，促进民族和宗教间的和谐，是国家政策的重要方向，也是宪法赋予的任务。

维护国家稳定与和平是每一位爱国公民的孝道。这是在当今瞬息万变的时代，进一步发展国家、建设公正繁荣的哈萨克斯坦的唯一前提。

凭借我们人民的团结和创新精神，我们未来必将继续取得辉煌成就。我对此深信不疑。祝愿大家身体健康，万事如意！

愿大家心中的祈祷都能如愿！