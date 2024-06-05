12:13, 05 六月 2024 | GMT +6
马吉利斯全体会议通过法案 推动哈中两国互设文化中心
（哈萨克国际通讯社讯）6月5日，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）全体会议通过了《关于批准哈萨克斯坦共和国政府和中华人民共和国政府之间互设文化中心协定的法案》。
哈萨克斯坦文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃在会议上介绍了该法案的背景和重要意义。她表示，作为落实国家元首对话友好合作政策的一部分，政府正推出一系列措施，包括在阿斯塔纳和北京互设文化中心。设立在中国的哈萨克斯坦文化中心，将是历史上首次专门向中国人民广泛宣传哈萨克斯坦文化的机构，旨在提升两国文化交流水平，并共同实施国际文化人文项目。
巴拉耶娃还详细介绍了文化中心的工作理念和具体内容。她指出，该文化中心将包括以下设施：
—用于电影放映和音乐会表演的多功能厅；
—提供教育培训和创作活动功能的众创空间；
—适合举办展览的展览多媒体区；
—展示哈萨克斯坦旅游潜力的旅游角。
巴拉耶娃强调，哈萨克斯坦文化中心将作为非盈利机构运营。目前，文化和信息部没有明确的法律条文来指导资金来源，但如果该法案获得通过，将考虑从国家预算中提供资金。目前，已确定位于北京市区的一栋占地700平方米的建筑作为中心所在地，文化和信息部正在考虑通过赞助方式进行翻修和装修。如果有了法律依据，资金将从共和国预算划拨，以确保每个项目能够系统、准确地实施。
【编译：阿遥】