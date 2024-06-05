马吉利斯全体会议通过法案 推动哈中两国互设文化中心

哈萨克斯坦文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃在会议上介绍了该法案的背景和重要意义。她表示，作为落实国家元首对话友好合作政策的一部分，政府正推出一系列措施，包括在阿斯塔纳和北京互设文化中心。设立在中国的哈萨克斯坦文化中心，将是历史上首次专门向中国人民广泛宣传哈萨克斯坦文化的机构，旨在提升两国文化交流水平，并共同实施国际文化人文项目。

巴拉耶娃还详细介绍了文化中心的工作理念和具体内容。她指出，该文化中心将包括以下设施：

—用于电影放映和音乐会表演的多功能厅；

—提供教育培训和创作活动功能的众创空间；

—适合举办展览的展览多媒体区；

—展示哈萨克斯坦旅游潜力的旅游角。

巴拉耶娃强调，哈萨克斯坦文化中心将作为非盈利机构运营。目前，文化和信息部没有明确的法律条文来指导资金来源，但如果该法案获得通过，将考虑从国家预算中提供资金。目前，已确定位于北京市区的一栋占地700平方米的建筑作为中心所在地，文化和信息部正在考虑通过赞助方式进行翻修和装修。如果有了法律依据，资金将从共和国预算划拨，以确保每个项目能够系统、准确地实施。

【编译：阿遥】