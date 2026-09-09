托卡耶夫总统接受新华社专访全文

新华社：尊敬的总统先生！近两年来，在您和中华人民共和国主席习近平的引领下，中哈永久全面战略伙伴关系进一步巩固，并不断被赋予新的内涵。您如何评价当前两国关系的发展水平？

托卡耶夫总统：中国是哈萨克斯坦的友好国家，我们今后也将始终秉持这一立场。两国山水相连，拥有绵延数百年的交往历史。

历史将两国的命运紧密联系在一起。我们相互支持，共同迈向两国人民更加美好的未来。哈萨克人有句谚语：“同路之人，共担其重（Жолы бірдің — жүгі бір）”。

我们高度珍视同中国的友谊。两国之间的互动符合两国人民的共同愿望，也是维护欧亚大陆和平与稳定的重要因素。

令人欣慰的是，哈中关系已经达到前所未有的高水平。

我要衷心感谢中华人民共和国主席习近平对哈萨克斯坦怀有的友好情谊，以及对我国作为欧亚大陆具有重要影响力国家所发挥作用的高度评价。持续稳定的政治对话已经成为哈中战略伙伴关系的核心。

我们的会晤始终在坦诚和相互信任的氛围中进行。双方全面讨论双边议程中的主要问题，并就地区和全球发展的热点问题交换意见、阐明立场。

这种战略伙伴关系的内涵远远超出外交层面的表述。实际上，它涵盖深化经贸和投资合作、加强政治对话、强化国际舞台上的协调配合以及扩大人文交流等一系列举措。同时，在这些领域开展系统而扎实的工作，也是为了进一步巩固睦邻友好关系。

我想特别强调，我们的战略伙伴关系具有全方位特点，涵盖从贸易、投资、能源和交通，到产业合作、农业、数字化、医疗、科技、教育和文化等所有主要领域。

创纪录的贸易规模就是最有力的证明。2025年，两国贸易额增长11%，接近500亿美元。今年前6个月，双边贸易额达到272亿美元，同比增长约25%。中国位居哈萨克斯坦对外贸易伙伴首位。

我还想强调另一个重要问题。我们不仅希望扩大贸易规模，也希望推动经济合作结构转型。

当前世界经济发展趋势要求我们逐步从主要依赖原材料的模式转向产业和技术合作。为此，需要建设大型合资生产项目，发展深加工，扩大高附加值产品生产，并推动先进技术转移。

这一领域的合作潜力巨大。令人高兴的是，我们的中国伙伴也支持这一立场。

交通物流合作具有战略意义。哈萨克斯坦地处交通要冲。我们正与中国伙伴一道，把这一地理优势转化为覆盖整个欧亚大陆的现代化交通物流基础设施。

推进“一带一路”重大倡议、发展跨里海国际运输路线、建设新的铁路线路、扩建陆港和物流枢纽、升级边境基础设施，正在构建亚洲与欧洲之间全新的交通互联体系。

两国合作的科技方向也日益具有重要意义。中国在人工智能、数字技术、机器人、新能源和高科技制造等领域处于世界领先地位。哈萨克斯坦同样正在推进快速数字化转型。

不久前，我赴上海出席世界人工智能大会，并与中国领先科技企业负责人举行了富有成果的会晤。

双方都有意在数字经济、智能制造、电子商务、科学研究和人才培养等领域实施合作项目。未来几年，我们计划在首都开设一所面向资优儿童的哈中人工智能学校。

科技将成为哈中合作新阶段最重要的方向之一。

两国在国际舞台上也保持着积极而密切的互动。我们在加强联合国核心作用、维护国际法原则、推动调解与真正的多边主义，以及通过和平方式解决冲突等问题上立场相近。

哈萨克斯坦支持一个中国政策和国家领土完整原则。

我们将继续在联合国、上海合作组织和亚洲相互协作与信任措施会议框架内开展合作。哈萨克斯坦完全支持“中国—中亚”机制下的合作。

明年将迎来两国建交35周年。对于历史而言，这只是短暂的一瞬，但两国已经取得了丰硕成果。

高水平的政治互信，以及两国人民对友谊与合作的真诚愿望，为我们继续前进创造了独特机遇。我们面前还有宏伟的任务，而且一定能够完成。我们需要把双边贸易额提升至1000亿美元，同时提高经济联系的质量。

哈萨克斯坦愿同中国持续巩固永久全面战略伙伴关系，不断丰富其内涵，并开辟新的合作方向。

我坚信，两国关系前景光明，因为这是两国人民的共同愿望。中国有句古话：“人心齐，泰山移。”

新华社：哈萨克斯坦地处欧亚大陆中心，是共建“一带一路”的重要合作伙伴。近年来，哈中两国积极探索口岸现代化改造、建设“智慧海关”和发展数字物流等领域新的合作机制，并在跨境铁路运输和国际运输走廊建设方面取得显著成果。您如何评价两国加强交通互联互通和发展物流走廊合作的前景？这些合作将如何进一步巩固哈萨克斯坦作为地区交通物流枢纽的地位？

托卡耶夫总统：正如我刚才所说，发展我国交通物流潜力是一项战略优先任务。中国至欧洲的陆路过境运输中，约85%经哈萨克斯坦境内通行。我们有意进一步提高这一比例。

因此，哈萨克斯坦完全支持中国提出的“一带一路”倡议，并愿积极推动其与我国国家发展战略进一步对接。习近平主席正是在阿斯塔纳首次提出这一连接三大洲的重大倡议，这具有重要的象征意义。

两国正在系统构建欧亚大陆新的交通运输架构。从货运增长速度中，可以清楚看到相关工作的规模。2025年，两国跨境铁路货运量超过3500万吨。

公路货运量也在持续增长。去年约为800万吨，较上一年增长40%。

不久前，“咸海—里海”新干线启动建设。这条道路将使东西向货运通行能力提高一倍，并把货物经哈萨克斯坦境内运输的时间从5天缩短至3天。

航空运输也在快速发展。目前，两国之间共有21条航线，每周运营100多个定期客运航班。连接哈中两国主要城市和地区的航空网络正在逐年扩大。

不久前访问上海期间，我们签署了关于建设“多斯特克—阿拉山口”铁路第二线的政府间协议。新线路投入运营后，这一重要边境口岸的通行能力将提高一倍。

目前，“阿亚古兹—塔城”铁路正在建设。这一项目将显著缓解现有基础设施压力，并新增2000万吨货运能力。

我们高度重视发展跨里海国际运输路线，也就是如今正日益成为中国与欧洲之间交通运输重要纽带的“中间走廊”。

我们的共同任务是最大限度提升这条路线的竞争力。因此，我们特别重视建设“智慧海关”、推进单证数字化、实现信息系统互联互通以及边境手续自动化。

哈中两国已经为加快跨境货物运输建立了坚实的基础设施基础。

连云港中哈物流合作基地、“霍尔果斯—东门”陆港、西安和阿拉木图的物流终端以及阿克套集装箱枢纽均在顺利运营。目前，中哈铁路货运枢纽新项目正在成都推进。同时，经中方同意，哈萨克斯坦近期将在成都开设总领事馆。

实际上，我们正在构建一张统一的运输网络，将中国的生产中心经哈萨克斯坦与里海地区连接起来，并进一步通往欧洲市场。

因此，哈萨克斯坦致力于成为欧亚大陆交通物流枢纽。这不仅意味着扩大货运规模，也将带动物流、加工业、制造业、电子商务和现代服务业同步发展。

换言之，我们需要从“过境型经济”转向“互联互通型经济”。归根结底，我们的主要目标是充分利用国家独特的地理位置，促进共同繁荣、地区发展并增进民众福祉。

新华社：过去，哈中互利合作主要集中在能源和贸易领域，如今合作范围不断扩大，加工制造业、农产品深加工和绿色能源等新领域快速发展。与此同时，您宣布2026年为哈萨克斯坦“数字化和人工智能年”，并将这一领域确定为国家发展的重要方向之一。您认为，未来还有哪些新领域能够为哈中合作注入新的动力？

托卡耶夫总统：您说得很对。当前，两国合作已经进入新的发展阶段。我们的合作范围十分广泛，既包括实体经济领域的传统合作方向，也包括数字经济领域的伙伴关系。

目前，超过9000家有中国资本参与的企业在哈萨克斯坦成功运营。这意味着我国每7家外资企业中就有1家有中国资本参与，其中包括中国石油、中信、华为等大型企业。

在对华产业合作框架下，目前正在实施260个项目，总投资额超过620亿美元。这一领域合作的快速发展在机械制造业表现得尤为明显。我国已经实现比亚迪、豪沃、宇通、金龙、陕汽、江淮、捷途等品牌的本地化生产。去年，长安、长城汽车和奇瑞乘用车也开始批量生产。

冶金是另一个重要合作领域。我国大型企业之一Qarmet股份公司正积极与中国领先企业合作，推进产能现代化改造、提高技术效率并更新固定资产。

在绿色能源合作方面，已有29个中国参与的项目建成，总装机容量约1.5吉瓦。目前另有11个项目正在实施，总装机容量超过1.7吉瓦。

谈到先进技术的应用，世界确实已经进入技术发展的新阶段。人工智能、机器人、大数据和自动化如今改变的不仅仅是某些单独行业，而是整个经济发展模式。

2026年被确定为哈萨克斯坦“数字化和人工智能年”。我国成立了人工智能和数字发展部，并批准了“Digital Qazaqstan”国家战略。

这些举措清楚表明，哈萨克斯坦已经把数字化转型确定为推动经济乃至整个社会生活现代化的关键机制。

正因如此，我们高度重视发展同中国在数字化领域的合作。中国已经形成强大的科技生态体系，并在人工智能、机器人、电子商务等领域取得显著成就。

双方在这一领域的合作空间确实十分广阔。具体而言，在人工智能赋能工业和采矿业、能源网络智能管理、无人驾驶、数字医疗、智慧城市、卫星技术、电子商务、数据中心以及公共服务数字化等领域，我们都有大量工作可以共同开展。

我们认为，人工智能不应成为少数科技强国独享的成果，更不应成为地缘政治对抗和施压的新工具。人工智能应服务于全人类的发展。所有国家都应公平、平等地获得现代技术、知识和算力资源。

在这一问题上，我们的立场与中国的理念相契合。今年7月在上海，哈萨克斯坦成为人工智能合作世界组织（WAICO）29个创始成员国之一。

这是建立一个开放、高效、能够协调各国人工智能领域努力的国际体系的重要一步。

哈萨克斯坦致力于成为欧亚大陆的数字枢纽。在这方面，正在埃基巴斯图兹推进的“数据中心谷”项目具有重要意义。

Alatau City项目同样值得特别关注。我们的目标是打造独特的经济和科技生态系统。数字化解决方案和人工智能将在城市治理、交通、能源、教育和公共服务等领域得到广泛应用。

我们认真研究了国际经验，其中尤其关注深圳的发展经验。这座城市仅用几十年时间就发展成为全球重要的高科技中心。

我希望中国企业能够积极参与哈萨克斯坦此类项目的实施。我坚信，未来几年，两国将在永久全面战略伙伴关系框架下开辟一个新的高科技合作领域。

我还想特别提到将于2026年9月25日在阿拉木图举行的“哈萨克斯坦—中国”投资论坛。我本人也计划出席。我相信，此次活动将进一步加强两国经济和投资联系，并成为一批具体合作项目的起点。

新华社：上海合作组织、“中国—中亚”机制以及亚洲相互协作与信任措施会议，都是哈中两国参与和推动多边合作的重要平台。在当前国际和地区形势发生深刻而迅速变化的背景下，您如何评价这些机制在加强地区合作与团结、维护安全稳定，以及促进中亚国家发展和现代化方面所发挥的作用？您认为，为进一步维护地区安全稳定、促进共同发展繁荣，哈中两国应如何进一步加强在地区和国际事务中的协调合作？

托卡耶夫总统：当前国际关系体系正经历深刻危机。相互不信任不断加剧，地缘政治对抗急剧上升。联合国作为具有普遍性且不可替代的国际组织，其权威和能力受到削弱。

从恐怖主义、气候变化，到技术鸿沟和全球供应链中断，各类跨境挑战也在不断加剧。

哈萨克斯坦认为，为维护全球和平与安全，必须凝聚国际社会的共同努力。在这一过程中，中国作为一个热爱和平的大国，其作用不容忽视。

从这一角度出发，哈萨克斯坦高度评价在上海合作组织、“中国—中亚”机制以及亚洲相互协作与信任措施会议框架内开展的建设性合作。这些多边机制无疑将围绕和平、安全、合作与发展等根本目标凝聚力量、共同行动。

因此，上海合作组织的发展尤其引人关注。今年是该组织成立25周年。1996年4月，我有幸参加了在上海举行的“上海五国”机制成立峰会。此后，越来越多国家对这一机制产生兴趣，其规模不断扩大、机制日益巩固，最终发展成为今天最具影响力和效率的国际组织之一——上海合作组织。

该组织始终秉持“上海精神”，坚持互信、平等、对话、尊重文明多样性以及谋求共同发展等最基本的价值理念。我认为，这些原则可以成为国际合作的一种“标准”。

正如我刚才所说，哈萨克斯坦全面支持“中国—中亚”机制。在较短时间内，这一机制已经证明了自身的重要性，并正在成为中亚国家与中国开展广泛合作的有效平台。

回顾历史可以看到，中国曾与中亚各民族一道，为古丝绸之路的形成与繁荣作出贡献。中国人民从未伤害过哈萨克人民，相反，始终向我们伸出援手。令人欣慰的是，这一传统一直延续至今。

在阿斯塔纳举行的第二届“中国—中亚”峰会期间，我们六国签署了永久睦邻友好合作条约。这份文件以法律形式确立了世代友好的原则，开启了六国关系发展的又一个新阶段。

进入新时代，中亚国家与中国正在展现互利地区合作的切实范例。对哈萨克斯坦而言，确保本地区始终成为和平稳定、建设性伙伴关系和可持续发展的空间具有特别重要的意义。

目前，我们正在集中力量解决一系列具体任务，包括发展交通走廊、消除贸易壁垒、建设联合生产项目、推广现代农业技术和节水解决方案，以及扩大能源、数字经济、科技和教育等领域的合作。

换言之，我们面临的任务，就是把各国在地理上的邻近转化为稳定的经济联系，把巨大的合作潜力转化为持续增长和人民福祉的提升。

亚洲相互协作与信任措施会议（亚信会议）对哈萨克斯坦具有特殊意义。30多年前，我国在联合国框架内倡议成立这一论坛。令人欣慰的是，如今亚信会议成员国覆盖约90%的亚洲地区和全球近一半人口，正在成为讨论安全与信任措施问题不可或缺的平台。

哈萨克斯坦感谢中国长期以来对亚信会议工作的支持。我们将继续共同努力，推动这一论坛转型为成熟的国际组织。

新华社：2026年被确定为“哈中人文交流年”。近年来，两国人文交流明显活跃，旅游、教育、媒体和青年等领域合作不断深化，进一步拉近了两国人民之间的距离。您如何评价近年来哈中人文交流取得的成果？您认为，两国应如何进一步夯实双边关系的社会基础？要让哈中永久友好的理念更加深入两国人民心中，还需要采取哪些措施？

托卡耶夫总统：正如一句古老的箴言所说，国与国之间的关系始于人与人之间的相互信任。

只有人民相互了解、相互理解、相互尊重，国家之间的合作才能更加牢固。因此，我们高度重视哈中合作中的人文交流。

这一重要领域已经取得不少积极成果。除了官方政治和经济关系之外，两国民众之间的直接交往也日益活跃。

今年举办哈中人文交流年，就是这一趋势的鲜明体现。去年，我在北京为哈萨克斯坦文化中心揭幕。中国民众由此有机会了解我国的历史遗产、文学、音乐、电影、民族传统和当代艺术。

我特别重视教育领域。目前，数以万计的哈萨克斯坦学生正在中国学习。同时，选择到哈萨克斯坦高校求学的中国学生也越来越多。中国一流高校的分校、“鲁班工坊”正在哈萨克斯坦成功运行，学术交流以及高校间合作项目不断扩大。正如我此前提到的，我还提出了建立哈中数字化与人工智能学校的倡议。

在我看来，这些不仅仅是教育项目，更是对两国关系未来的战略性投资。

互免签证制度的实施有力推动了旅游业发展。去年，赴哈萨克斯坦旅游的中国游客达到96.2万人次，较2024年增长47%。直航航线不断增加以及新的公路客运线路开通，也为人员往来提供了便利。

我们希望向中国朋友全面展示一个丰富多彩的哈萨克斯坦。比如现代化的阿斯塔纳和古老的突厥斯坦、阿拉木图的群山和曼格斯套独特的自然景观、伟大草原与古丝绸之路的历史遗产，以及我们的民族音乐、传统乐器、美食和热情好客的传统。

与此同时，哈萨克斯坦人民也怀着浓厚兴趣了解中国——这个拥有古老文明、如今又展现出令人瞩目发展成就的国家。

哈萨克人民与中国人民数百年来一直比邻而居。昔日的古丝绸之路将人民、文化、知识和文明连接在一起。我们共同拥有的悠久历史，为两国人民友谊的美好未来奠定了基础，也为成功构建人类命运共同体开辟了道路。