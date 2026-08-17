全球矿物燃料生产排名出炉 哈萨克斯坦位列第13

（哈萨克国际通讯社讯）据奥地利财政部发布的数据，2024年哈萨克斯坦矿物燃料产量达到2.242亿吨，在全球主要矿物燃料生产国中排名第13位。相关数据由Visual Capitalist整理发布。

该排名统计范围包括动力煤、炼焦煤、褐煤、石油、油页岩、天然气和铀等矿物燃料。

数据显示，2024年中国矿物燃料产量达到48.1亿吨，位居全球首位，占全球总产量的28.6%。美国以22.8亿吨排名第二，占全球总量的13.5%。

俄罗斯以14.6亿吨排名第三，印度和印度尼西亚分别以11.4亿吨和9.214亿吨位列第四和第五。

上述五个国家的矿物燃料产量合计占全球总产量的63.1%。其中，中国的产量接近全球总量的三成。

各主要生产国的能源结构存在明显差异。中国的矿物燃料产量主要由动力煤和炼焦煤构成，而美国和俄罗斯则以石油和天然气为主。

印度和印度尼西亚同样高度依赖煤炭生产。2024年，印度动力煤产量为9.739亿吨，印度尼西亚为8.296亿吨。

哈萨克斯坦2024年矿物燃料产量为2.242亿吨，占全球总产量的1.3%，位于排名第12的伊拉克和第14的卡塔尔之间。伊拉克同期产量为2.252亿吨，卡塔尔为2.118亿吨。

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从地区来看，亚太地区是全球最大的矿物燃料生产区域，2024年产量达到83.6亿吨，占全球总产量的49.7%。

北美地区以29.1亿吨排名第二，占全球总量的17.3%；中东和欧洲所占比重分别为12.9%和12.5%。

相关数据来自《世界采矿数据》（World Mining Data）年度报告。该报告覆盖168个国家，其统计数据主要来自世界采矿大会各国委员会、官方矿业统计机构，以及英国地质调查局和美国地质调查局等机构。

需要指出的是，该排名并非单纯按照原油等单一能源品种进行比较，而是将多种矿物燃料统一按照重量计算。因此，其排名结果与全球主要原油生产国排名存在一定差异。