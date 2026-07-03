全球央行加快增持黄金步伐 哈萨克斯坦跻身前五

数据显示，全球央行正重新加快以黄金充实外汇储备的步伐。

世界黄金协会分析师玛丽莎·萨利姆（Marissa Salim）表示，尽管近期国际形势发生诸多变化，但各国中央银行对黄金在储备资产中的作用依然持非常积极的态度。

世界黄金协会最新调查结果进一步印证了这一趋势。参与调查的中央银行中，89%预计未来一年全球黄金储备规模将继续增长，45%的受访央行表示计划增持黄金。

从增持规模来看，波兰5月份购入18.2吨黄金，位居全球首位；中国增持10吨，排名第二；乌兹别克斯坦增持8.7吨，位居第三。

哈萨克斯坦则以增持6.9吨黄金的成绩重返全球黄金购买量前五国家之列。

新加坡以增持3.6吨黄金位列第五。此外，捷克和约旦也分别增持1.7吨和1.1吨黄金。

与此同时，部分国家则减少了黄金储备。根据世界黄金协会测算，俄罗斯5月份黄金储备减少6.2吨，成为当月减持规模最大的国家；土耳其则减持2.7吨黄金，同样位居主要抛售国之列。

分析认为，上述数据表明，各国中央银行对黄金作为战略储备资产的信心依然强劲，全球黄金储备增持趋势正在重新升温。

不过，近期国际金价波动明显。今年6月，国际金价自2025年11月以来首次跌破每盎司4000美元。