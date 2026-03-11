特别报告员：尽管全球在打击儿童性剥削和虐待方面取得进展，新领域带来风险上升

辛哈特在向人权理事会提交最终报告时表示，全球仍有太多儿童被贩卖、被贩运、遭受性剥削和虐待——这些行为往往隐蔽、被视为常态或未受到应有关注。

法律框架与国际合作进展

她指出，近年来，各国在加强刑事法律框架方面取得了重要进展，使其与国际标准接轨，对儿童贩卖和性剥削行为予以刑事追责。

辛哈特表示：“人们对这些犯罪的相互关联性有了更深认识。我们也见证了更强的国际合作、更以受害者为中心的方法，以及私营部门更深入的参与。然而，尽管取得了这些成就，针对儿童的侵犯行为的规模和严重程度仍然令人震惊和担忧。”

儿童脆弱性加剧

报告回顾了儿童被贩卖、遭受性剥削和性虐待的现状。

辛哈特警告称，儿童性剥削的格局正在快速演变。随着数字威胁加剧和全球危机交织，儿童面临的风险不断增加。技术促成的性剥削和虐待日益严重，而冲突和气候相关灾害仍在创造容易造成儿童性剥削和虐待的环境，日益扩大的采掘行业也往往加剧儿童的脆弱性。

应对策略

辛哈特表示，这些“新前沿”要求重新思考策略，更新并有效实施法律框架，同时投资于能够应对那些试图伤害儿童者的技术解决方案。

她呼吁各国加强、统一并有效执行对所有形式儿童剥削行为刑罪化的法律框架，投资于数字安全和对技术平台的更严格监管，加强跨境合作，确保以受害者为中心的司法，解决根本原因，并将私营部门作为积极合作伙伴纳入工作。她还呼吁所有与儿童工作或为儿童服务的利益相关方，确保在每一项决策、每一项政策和每一次干预中，将儿童置于核心位置。

通过政治、经济和技术选择加以预防

辛哈特指出，儿童的买卖、性剥削和性虐待并非不可避免，它们是可以预防的。

“这些问题根源于选择——政治选择、经济选择、技术选择——正因为如此，我们有能力选择维护和保护儿童的权利，弥补使他们脆弱的漏洞，建设一个每个儿童都被重视、受到保护并免于各种剥削的世界”。

人权办公室就刚果民主共和国冲突相关性暴力规模发出警报

与此同时，联合国人权办公室周一对刚果民主共和国与冲突相关的性暴力规模发出警告。

报告显示，2025年记录的数据的令人震惊，在刚果民主共和国动荡的局势中，强奸被系统性地作为战争武器，同时一代面临污名和排斥的儿童正在出现。

根据收集到的数据，2025年记录了887起冲突相关性暴力案件，涉及1534名受害者，其中绝大多数为女性（854人）和女孩（672人）。

北基伍省和南基伍省的受害者占记录总数的近80%，凸显该国东部地区持续存在的不安全局势。