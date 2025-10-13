世卫组织警告称全球普遍存在常用抗生素耐药性

来自100多个国家向世卫组织全球抗微生物药物耐药性和使用监测系统报告的数据表明，基本抗生素耐药性的加剧对全球健康构成了日益严重的威胁。

这份新的《 2025年全球抗生素耐药性监测报告》首次公布了用于治疗泌尿道和胃肠道感染、血流感染以及淋病的22种抗生素的耐药率估计值。报告涵盖了8种常见的细菌病原体——鲍曼不动杆菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯菌、淋病奈瑟菌、非伤寒沙门菌、志贺菌、金黄色葡萄球菌和肺炎链球菌——每种病原体均与上述一种或多种感染相关。

抗生素耐药性风险在世界各地存有差异

世卫组织估计，抗生素耐药性在世卫组织东南亚区域和东地中海区域最高，这两个区域报告的感染中有三分之一表现出耐药性。在非洲区域，五分之一的感染存在耐药性。在卫生系统缺乏诊断或治疗细菌病原体能力的地方，耐药性也更为普遍且日趋严重。

世卫组织总干事谭德塞博士说：“抗微生物药物耐药性的发展速度超过了现代医学的进步，威胁着全世界家庭的健康。随着各国加强抗微生物药物耐药性监测体系，我们必须负责任地使用抗生素，并确保人人都能获得正确的药物、有质量保证的诊断工具和疫苗。我们的未来还取决于加强预防、诊断和治疗感染的体系，以及开发新一代抗生素和快速即时分子检测法。”

革兰氏阴性菌病原体构成最大威胁

这份新报告指出，耐药的革兰氏阴性菌正在世界范围内变得愈加危险，而应对能力最弱的国家承受的负担最重。其中，大肠杆菌和肺炎克雷伯菌是在血流感染中发现的主要耐药革兰氏阴性菌。这些属于最严重的细菌感染，常导致败血症、器官衰竭和死亡。然而，全球范围内超过40%的大肠杆菌和超过55%的肺炎克雷伯菌目前已对治疗这些感染的首选药物——第三代头孢菌素产生耐药性。在非洲区域，这一比例甚至超过70%。

其他基本的救命抗生素，包括碳青霉烯类和氟喹诺酮类药物，对大肠杆菌、肺炎克雷伯菌、沙门菌和不动杆菌的效力正在下降。碳青霉烯类耐药曾经很罕见，现在正变得越来越常见，导致治疗选择受限，并迫使人们依赖属于“最后防线”的抗生素。而此类抗生素价格昂贵、难以获得，并且在低收入和中等收入国家往往无法供应。

进展可喜 但需加大行动力度

参与全球抗微生物药物耐药性和使用监测系统的国家数量从2016年的25个增加到2023年的104个，增长超过四倍。然而，2023年有48%的国家未向该系统报告数据，并且约半数报告国仍缺乏生成可靠数据的系统。事实上，面临最大挑战的国家往往缺乏评估本国抗微生物药物耐药性情况的监测能力。

2024年联合国大会通过的《 抗微生物药物耐药性问题政治宣言》设定了通过加强卫生系统和采用统筹人类健康、动物健康和环境部门的“同一健康”方针来解决抗微生物药物耐药性问题的目标。为应对日益严峻的抗微生物药物耐药性挑战，各国必须承诺加强实验室系统，生成可靠的监测数据，特别是来自服务不足地区的数据，以便为治疗和政策提供依据。