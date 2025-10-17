13:14, 17 10月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦跻身全球邮政系统前40强，排名提升13位
（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦国家邮政运营商“哈邮公司”（Kazpost）新闻办公室消息，在世界邮政联盟（UPU）的全球排名中，哈萨克斯坦邮政系统跃升至第39位，较去年提升13位，在180多个国家中表现突出。
哈邮公司通过践行ESG（环境、社会和公司治理）原则，推进可持续发展战略，成为排名提升的关键因素之一。特别是在减排方面，公司采取了多项举措，包括逐步在邮政网点和物流中心引入节能照明技术，以响应全球可持续发展与环保责任的号召。
根据世界邮政联盟的综合邮政发展指数（2IPD），哈萨克斯坦得分达到75.1分，跻身邮政系统发展水平高的国家行列。该指数从可靠性、可达性、相关性和可持续性四个维度评估各国邮政运营商的表现。哈萨克斯坦在所有指标上均实现增长，尤其在可持续性（97/100）和交付可靠性（83.5/100）方面表现优异。相比之下，去年哈萨克斯坦排名第52位，得分为66.4分。
2IPD指数是世界邮政联盟用于评估全球邮政运营商发展水平的分析工具，重点考察其数字化转型、可持续性和电子商务适应能力。哈萨克斯坦的显著进步不仅凸显了其邮政系统的高效发展，也进一步巩固了其在国际邮政领域的地位。
【编译：木合塔尔·木拉提】